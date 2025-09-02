7 τρόφιμα που ίσως δεν γνωρίζατε ότι βοηθούν τον σκύλο σας να ζήσει περισσότερο

Αυτό που πρέπει να σας πούμε αρχικά είναι ότι δεν δίνουμε στον σκύλο μας τίποτα χωρίς να έχουμε ρωτήσει τον κτηνίατρό μας. Αυτός γνωρίζει το ζώο μας, την κατάσταση της υγείας του και είναι ο μόνος κατάλληλος να μας συμβουλέψει.

Τροφές μακροζωίας

Τα τρόφιμα μακροζωίας είναι τρόφιμα που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Βοηθούν να ζήσουμε περισσότερο. Είναι οι τροφές που, σε αντίθεση με τα επεξεργασμένα τρόφιμα που προκαλούν φλεγμονές, μειώνουν τη φλεγμονή, που είναι η βασική αιτία σχεδόν κάθε γνωστής αρρώστιας των σκύλων– και των ανθρώπων φυσικά. Οι τροφές αυτές είναι πιο κοντά στη φύση.

Μια μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το διάσημο Πανεπιστήμιο Purdue στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να δίνουμε στον σκύλο μας κίτρινα-πορτοκαλί λαχανικά τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει κατά 70% την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των μεταβατικών κυττάρων, γνωστός και ως ουροθηλιακό καρκίνωμα που είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Θα σας πούμε λοιπόν 7 τροφές που κάνουν πολύ καλό στον σκύλο μας και που θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να τις προσθέσουμε στη διατροφή του, τόσο για την υγεία του όσο και για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων υγείας. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά την αναπνοή του κατοικιδίου μας που πρέπει να είναι φρέσκια και να μη μυρίζει άσχημα.

Μπανάνες για ευχάριστη αναπνοή- και όχι μόνο

Αν παρατηρήσατε ότι η αναπνοή του σκύλου σας δεν είναι και τόσο ευχάριστη, μια απλή λύση θα μπορούσε να είναι οι μπανάνες.

Οι μπανάνες είναι ένα ασφαλές και υγιεινό σνακ για τους σκύλους, πλούσιο σε κάλιο και μαγνήσιο, αλλά χαμηλό σε χοληστερόλη και νάτριο. Επίσης, αποτελούν καλή πηγή ινών και ενέργειας.

Βεβαιωθείτε όμως ότι τις ξεφλουδίζετε πρώτα, καθώς οι φλούδες μπανάνας μπορεί να είναι δύσπεπτες για τα σκυλιά. Σύμφωνα με το μέγεθος του σκύλου, συνιστάται να του δίνετε καθημερινά λίγα μικρά κομμάτια μπανάνας (όχι περισσότερα από τη μισή μπανάνα). Οι μπανάνες μπορούν να αποτελέσουν επίσης μια νόστιμη παγωμένη λιχουδιά για τον σκύλο σας αν τις πολτοποιήσετε και τις τοποθετήσετε σε ένα παγοκύστη στο ψυγείο.

Μήλα για αποτοξίνωση

Η κακοσμία του στόματος μπορεί να οφείλεται σε ”εντερικά προβλήματα”. Τα μήλα μπορούν να βοηθήσουν τον σκύλο σας στην αποτοξίνωση του οργανισμού του, κάνοντας και την αναπνοή του να μυρίζει πολύ πιο ευχάριστα.

Τα μήλα είναι “εξαιρετική” προσθήκη στη διατροφή του σκύλου σας, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες Α και C, καθώς και σε φυτικές ίνες.

Ωστόσο, θυμηθείτε πάντα να αφαιρείτε τον πυρήνα και τους σπόρους πριν τα δώσετε καθώς οι σπόροι περιέχουν μικρές ποσότητες κυανίου, τοξίνης που απελευθερώνεται όταν τα μασούν. Το κυάνιο είναι ιδιαίτερα τοξικό και μπορεί να είναι θανατηφόρο σε υψηλές δόσεις.

Καλαμπόκι, πολύτιμο συμπλήρωμα

Το καλαμπόκι είναι ένα πολύτιμο συμπλήρωμα στη διατροφή του σκύλου σας. Περιέχει πολλές φυτικές ίνες που βοηθούν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, βιταμίνη C, που προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες, λινολεϊκό οξύ, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη που προάγει την υγεία των ματιών, βιταμίνη C και βιταμίνη Ε.

Αν έχουμε καλαμπόκι και θέλουμε να φτιάξουμε λιχουδιές για τον σκύλο μας πρέπει πρώτα να φροντίζουμε ότι είναι απλό χωρίς πρόσθετο αλάτι ή βούτυρο.

Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι: Μερικοί σκύλοι μπορεί να είναι αλλεργικοί στο καλαμπόκι. Επίσης, υπάρχει δυσκολία στην χώνεψή του. Ελλοχεύει, ακόμα, ο κίνδυνος πνιγμού και εντερικής απόφραξης.

Καρότα- Τα υπέροχα superfoods

H προσθήκη καρότων στη διατροφή του σκύλου σας- κυρίως των ηλικιωμένων βοηθάει στη μείωση του κινδύνου καταρράκτη. Εκτός επίσης από τη βελτίωση της υγείας των ματιών, τα καρότα βοηθούν στην αποβολή τοξινών και κάνουν την αναπνοή ευχάριστη.

Τα καρότα επίσης είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και έχουν λίγες θερμίδες, καθιστώντας τα ένα τέλειο και πολύ υγιεινό σνακ.

Μύρτιλα, τα άγνωστα θαύματα

Τα μύρτιλα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά, που επιβραδύνουν τη γήρανση και ενισχύουν το ανοσοποιητικό, βιταμίνη C και K. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρέπει να τρώγονται με μέτρο καθώς η μεγάλες ποσότητες μπορούν να οδηγήσουν σε γαστρεντερικές διαταραχές και διάρροια. Αν δεν είστε σίγουροι για το πόσο να ταΐσετε το σκύλο σας, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας. Πάντως να γνωρίζετε ότι κάθε φυλή έχει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες.

Ελεύθερης βοσκής αυγά

Τα αυγά- ποτέ ωμά- είναι ένα από τα πιο πλήρη πρωτεϊνικά προϊόντα που υπάρχουν. Επίσης, είναι γεμάτα με απαραίτητα αμινοξέα, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, ασβέστιο και άλλα που συμβάλλουν στη μακροζωία και την ευεξία του σκύλου σας.

Κολοκύθα, η κρυφή δύναμη

Οι κολοκύθες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες αλλά και άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες Α, C και Ε, καθώς σίδηρο και κάλιο, που τις καθιστούν ένα πολύ υγιεινό συμπλήρωμα στις τροφές του κατοικιδίου σας. Είναι επίσης ωφέλιμες όταν ο σκύλος σας έχει πεπτικά προβλήματα. (βοηθά στο να υπάρχουν τα καλά βακτήρια στο πεπτικό σύστημά του και αποτρέπουν την ανάπτυξη των κακών βακτηρίων).

Η κολοκύθα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και της διάρροιας. Η περιεκτικότητα δε σε φυτικές ίνες προσθέτει όγκο στα κόπρανα του σκύλου σας και βοηθά τα τρόφιμα να κινούνται πιο εύκολα μέσω του πεπτικού σωλήνα.

Και η κολοκύθα όμως χρειάζεται προσοχή. Η υπερβολική ποσότητα ινών μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, ακόμα και να προκαλέσει διάρροια. Μπορεί να κάνει τον σκύλο σας να χάσει πολύ βάρος και επίσης να προκαλέσει αέρια και φούσκωμα. Πρέπει να ταΐζετε τον σκύλο σας μόνο καθαρή κολοκύθα χωρίς πρόσθετα. Ορισμένα είδη κονσερβοποιημένης κολοκύθας μπορεί να περιέχουν μεγάλη ποσότητα νατρίου ή ζάχαρης, κάτι που δεν είναι καλό για τα σκυλιά. Η κονσερβοποιημένη δε κολοκύθα χωρίς ζάχαρη μπορεί επίσης να περιέχει ξυλιτόλη, η οποία μπορεί ακόμη και να σκοτώσει το ζωάκι σας. Οπότε τα πάντα πρέπει να δίνονται με μέτρο και έχοντας πρώτα ρωτήσει τον κτηνίατρό σας.

topetmou.gr