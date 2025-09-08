Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκκληση σε όλους από Μάκη Κεραυνό για την ΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσουν τα μέτρα στήριξης σε ρεύμα και καύσιμα τα οποία λήγουν τέλος του έτους.

Δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη τα περιθώρια της συζήτησης για την ΑΤΑ δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, απευθύνοντας έκκληση σε όλους με εποικοδομητικό τρόπο να συζητούν και να καταλήξουν.

«Η κυβέρνηση στηρίζει το θεσμό της ΑΤΑ», τόνισε στη μεσημβρινή εκπομπή του ΡΙΚ, προσθέτοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους αυτή η θέση όταν στις πλείστες χώρες της ΕΕ ο θεσμός έχει καταργηθεί.

Όπως έγραψε νωρίτερα ο «Π», στις 4:30 το απόγευμα, ο υπουργός εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου θα έχει κοινή συνάντηση με τις συντεχνίες αλλά και τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Η ΟΕΒ θα προσέλθει στην κοινή συνάντηση καθώς στην πρόσκληση που τους απευθύνθηκε, γίνεται αναφορά σε ενημέρωση για την μεσολαβητική διαδικασία, με σύντομη διάρκεια χωρίς διαβούλευση. Υπενθυμίζεται ότι η ΟΕΒ, όπως ανέφερε στον  «Π», η βοηθός γενική διευθύντρια δεν θα προσερχόταν σε κοινή συνάντηση ενόσω δεν αίρονται τα απεργιακά μέτρα.

Θα συνεχίσουν τα μέτρα στήριξης

Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσουν τα μέτρα στήριξης σε ρεύμα και καύσιμα τα οποία λήγουν τέλος του έτους.

 

