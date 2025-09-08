Ανακοίνωσε υποψηφιότητα με τον ΔΗΣΥ ο Μάριος Ηλία για τις βουλευτικές εκλογές

Την υποψηφιότητα του ως βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας ανακοίνωσε το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ Μάριος Ηλίας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Ηλία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η πολιτική του πορεία δεν ξεκίνησε σήμερα. «Από τη ΜΑΚΙ στη ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», συμπλήρωσε, «από τη ΝΕΔΗΣΥ στον ΔΗΣΥ, έμαθα να μάχομαι, να συνεργάζομαι, να ακούω».

Αυτούσια η ανακοίνωση του Μάριου Ηλία:

Φίλες και φίλοι,

Σήμερα κάνω το βήμα. Ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου ως βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η πολιτική για μένα δεν είναι θεωρία, είναι πράξη.

Είναι καθημερινότητα.

Είναι ευθύνη.

Και η ευθύνη αυτή σημαίνει να ασχολείσαι με τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων.

Βλέπω καθημερινά πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο ζευγάρι να βρει σπίτι.

Ακούω τις αγωνίες των νέων που ψάχνουν προοπτική στον τόπο τους.

Γνωρίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας πνίγονται από το ενεργειακό κόστος.

Ζούμε όλοι τη γραφειοκρατία που τρώει τον χρόνο και τα χρήματα των πολιτών.

Στέκομαι δίπλα στους κατοίκους των ορεινών και αγροτικών μας κοινοτήτων που αγωνίζονται για επιβίωση και προοπτική.

Εκεί θέλω να επικεντρωθώ.

Με Λύσεις Που Αξίζουν.

Ρεαλιστικές. Δίκαιες. Αποτελεσματικές.

Η επαγγελματική μου πορεία μού έμαθε ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, συνέπεια και όραμα για να αλλάξει η πραγματικότητα.

Η πολιτική μου πορεία δεν ξεκίνησε σήμερα. Από τη ΜΑΚΙ στη ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, από τη ΝΕΔΗΣΥ στον ΔΗΣΥ, έμαθα να μάχομαι, να συνεργάζομαι, να ακούω.

Θέλω έναν ΔΗΣΥ δυνατό.

Για μια Κύπρο που να ευημερεί.

Για μια κοινωνία που να προοδεύει.

Για μια νέα γενιά που να δημιουργεί.

Για μια Λευκωσία που να πρωτοπορεί.

Η πολιτική χρειάζεται αλήθεια.

Καθαρό λόγο.

Ανανέωση που να φέρνει φρεσκάδα.

Θέληση για αλλαγή.

Δηλώνω παρών.

Γιατί μαζί μπορούμε να αλλάξουμε όσα μας κρατούν πίσω και να χτίσουμε το μέλλον που αξίζουμε.

Μαζί, με Λύσεις Που Αξίζουν!