Coachella 2026 με headliners τους Τζάστιν Μπίμπερ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Karol G και Anyma

Ο Justin Bieber, η Sabrina Carpenter, η Karol G και ο Anyma θα είναι οι επικεφαλής της διοργάνωσης. Σύμφωνα με το περιοδικό Τhe Hollywood Reporter και οι τέσσερις καλλιτέχνες έχουν ξαναβρεθεί στο παρελθόν στη σκηνή της ερήμου.

Η Sabrina Carpenter θα κάνει την εμφάνισή της πρώτη στη διάσημη σκηνή την Παρασκευή και μαζί της θα είναι οι: Teddy Swims, KATSEYE, Central Cee, Sexyy Red, Ethel Cain, Dijon, The XX, Disclosure και Nine Inch Noize, μεταξύ άλλων.

Ο Justin Bieber θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα όπως και οι: Τhe Strokes, Given, Addison Rae, Labrinth, Sombr, Swan Lee, Royal Otis και David Byrne.

Η Κολομβιανή σταρ Karol G θα πάρει την σκυτάλη την Κυριακή ενώ ο Ιταλο-Αμερικανός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Anyma θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα το πρότζεκτ του «Anyma presents Æden». Στη σκηνή επίσης θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων οι: Young Thug, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA Twigs και Subtronics.

Τα εισιτήρια για το Coachella 2026 αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα. Σύμφωνα με την επίσημη ανάρτηση του Φεστιβάλ στο Instagram, η διάθεσή τους ξεκινά την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν ήδη να κάνουν εγγραφή.

