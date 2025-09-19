Πόσες ώρες εργασίας απαιτούνται για να αγοράσει κάποιος το iPhone 17;

Η τιμή του νέου μοντέλου iPhone 17 διαφέρει σημαντικά σε όλο τον κόσμο, καθώς οι πολιτικές τιμολόγησης της Apple, καθώς και οι φόροι και οι δασμοί, ποικίλουν ανά χώρα. Υπολογίζοντας τις ώρες εργασίας που απαιτούνται για την αγορά του δημοφιλούς smartphone με βάση τα στοιχεία για τις μέσες αμοιβές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, η εικόνα των διαφορών τιμών γίνεται ακόμα πιο έντονη.

Το iPhone 17 παρουσιάστηκε από την Apple την περασμένη εβδομάδα και αναμένεται να αρχίσει να αποστέλλεται την Παρασκευή σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι αναβαθμίσεις στις νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν πιο ισχυρή μπροστινή κάμερα, περισσότερες δυνατότητες για την κανονική κάμερα και καλύτερη αντίσταση στις γρατζουνιές, ενώ η έλλειψη ηγεσίας της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης - για παράδειγμα στη φωτογραφική επεξεργασία - συνεχίζει να δέχεται κριτική.

Διαφορές τιμών ανά τον κόσμο για το iPhone 17

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βασικό μοντέλο iPhone 17 με 256 GB αποθηκευτικού χώρου κοστίζει $799, συν τον φόρο πώλησης. Στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, η τελική τιμή ανέρχεται γύρω στα $857. Το πιο ακριβό μοντέλο της σειράς, το iPhone Pro Max, το οποίο διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη, μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας και καλύτερο hardware, ξεκινά από περίπου $1,286, συμπεριλαμβανομένου του φόρου. Αυτή η τιμή διαφέρει σημαντικά στην Ευρώπη, με το βασικό μοντέλο να κοστίζει $1,160 στην Πορτογαλία και $1,200 στην Ουγγαρία, για παράδειγμα. Στη Γερμανία η τιμή είναι ελαφρώς φθηνότερη, γύρω από $1,110, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ακόμα φθηνότερη, μόλις $1,080.

Οι υψηλότερες τιμές για το iPhone καταγράφονται στη Βραζιλία, όπου το βασικό μοντέλο ξεπερνά τα $1,480, ή στην Τουρκία, όπου το ίδιο μοντέλο πωλείται μετατρεπόμενο σε $1,880.

Αιτίες πίσω από τις υψηλές τιμές

Πέρα από τους υψηλούς δασμούς εισαγωγής που επιβάλλονται στη Βραζιλία και την Τουρκία, επιπλέον έξοδα προκύπτουν από την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Βραζιλία και από τους φόρους πολυτελείας στην Τουρκία. Οι αδύναμες τοπικές νομισματικές ισοτιμίες προσθέτουν στην επιχειρηματική αβεβαιότητα για την Apple, γεγονός που μπορεί να αποτυπωθεί και στην πολιτική τιμολόγησης. Η υψηλή λιανική τιμή του iPhone σε αυτές τις χώρες συντελεί στο γεγονός ότι το τοπικό ισοδύναμο με τις μέσες ώρες εργασίας για την απόκτηση του βασικού μοντέλου iPhone 17 κυμαίνεται μεταξύ 409 και 461 ωρών εργασίας, ενώ για το iPhone Pro Max κυμαίνεται μεταξύ 639 και 709 ωρών.

Οι ώρες εργασίας σε άλλες χώρες

Παρά το γεγονός ότι το iPhone είναι φθηνότερο στην Ινδία και το Βιετνάμ (με τιμές κάτω από $1,000 σε τοπικό νόμισμα), οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες θα χρειαστούν να εργαστούν περισσότερο για να αποκτήσουν το νέο μοντέλο. Οι μέσες μικτές ωριαίες αμοιβές σε αυτές τις χώρες είναι σημαντικά χαμηλότερες, κυμαινόμενες γύρω από $1 έως $1.60, σε σύγκριση με τα περίπου $4 στη Βραζιλία ή την Τουρκία. Στην Ινδία, η τιμή του iPhone ήταν κάποτε από τις πιο ακριβές, αλλά από τη στιγμή που άνοιξαν εργοστάσια της Apple στη χώρα, η τιμή έχει μειωθεί σημαντικά (τουλάχιστον σε ονομαστικούς όρους), καθώς οι υψηλοί φόροι παρακάμπτονται.

Η τιμή του iPhone είναι υψηλότερη στην Ευρώπη λόγω των συνδυασμένων παραμέτρων υψηλών τιμών και χαμηλών μισθών σε χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ουγγαρία, ενώ είναι ελαφρώς φθηνότερη σε χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες. Η Νότια Κορέα, γνωστή για τα σχετικά φθηνά iPhones, παρουσιάζει, ωστόσο, υψηλότερες τιμές για τους ντόπιους, σε σχέση με ορισμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, αν ληφθούν υπόψη τα επίπεδα των μισθών.

Η Ελβετία, με τη συνδυασμένη εικόνα σχετικά χαμηλών τιμών και υψηλών εισοδημάτων, αποτελεί τη χώρα με την πιο προσιτή τιμή για το νέο iPhone για τον μέσο εργαζόμενο. Ωστόσο, οι ώρες εργασίας για την απόκτηση του iPhone θα διαφέρουν ανάλογα με το φορολογικό καθεστώς και τις ατομικές φορολογικές κλίμακες.

Η διαφορά τιμών και η ποσότητα των ωρών εργασίας που απαιτούνται για την απόκτηση του iPhone 17 αποδεικνύει τις ανισότητες στην παγκόσμια αγορά και τη δυσκολία πρόσβασης για πολλούς εργαζόμενους σε διάφορες χώρες. Η Apple φαίνεται να κρατάει την παγκόσμια αγορά της σε μια πολύπλοκη ισορροπία, ενώ οι καταναλωτές σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές προκλήσεις.

