Αποκαλύψεις για τα emails της Σάρα Φέργκιουσον με τον Τζέφρι Επστάιν - Τον αποκαλούσε σε μηνύματα πιστό φίλο

Σάλο προκαλούν στη Βρετανία τα emails που έρχονται στο φως και αποκαλύπτουν το διπλό πρόσωπο της Σάρα Φέργκιουσον, Δούκισσας του Γιορκ, στις σχέσεις της με τον εκλιπόντα Τζέφρι Επστάιν. Ενώ τον Μάρτιο του 2011 είχε δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα είχε «ποτέ ξανά καμία σχέση» με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα είχε στείλει στον ίδιο προσωπικό μήνυμα αποκαλώντας τον «σταθερό, γενναιόδωρο και σπουδαίο φίλο».

Η Δούκισσα είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε λάβει 15.000 λίρες από τον Επστάιν για την κάλυψη χρεών προς πρώην βοηθό της, συμφωνία που είχε κανονίσει ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Άντριου. Μετά τον σάλο, στις 7 Μαρτίου 2011, σε συνέντευξή της στην Evening Standard, μίλησε για «τερατώδες σφάλμα» και δήλωσε: «Απορρίπτω την παιδοφιλία και οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δεν θα έχω ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν».

Ωστόσο, στις 26 Απριλίου 2011, σε νέο της email, η Φέργκιουσον παραδεχόταν στον ίδιο ότι είχε «αναγκαστεί» να αποστασιοποιηθεί για να προστατεύσει «την καριέρα της ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων και φιλάνθρωπος για παιδιά». Ζητούσε συγγνώμη που τον είχε «αφήσει εκτεθειμένο» και υπογράμμιζε ότι ουδέποτε τον αποκάλεσε παιδόφιλο, αν και οι δηλώσεις της είχαν ερμηνευθεί διαφορετικά.

Στο ίδιο μήνυμα, η Δούκισσα μιλούσε για «τον χειρότερο εφιάλτη της ζωής της», κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι «χρησιμοποίησαν εκείνη για να τον πλήξουν». Εξέφραζε μάλιστα τον φόβο της ότι θα κατέρρεαν οι φιλανθρωπικές της δραστηριότητες και ζητούσε κατανόηση: «Ήμουν σπασμένη και χαμένη. Δεν ήθελα να πληγώσω τον Άντριου άλλη μια φορά».

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αντιδράσεις και εντός της βασιλικής οικογένειας, με αναλυτές να εκτιμούν ότι θα ενταθούν οι πιέσεις για πλήρη αποστασιοποίηση του Παλατιού από τους Γιορκ. Ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι χαρακτήρισε τα emails «καταστροφικά για την αξιοπιστία της» σημειώνοντας ότι «είναι διπρόσωπη και προκαλεί ζημιά στη φήμη της ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων και προστάτιδα φιλανθρωπιών».

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Φέργκιουσον υποστήριξε ότι η Δούκισσα «είχε απειληθεί με αγωγή από τον Επστάιν μετά τη δημόσια αποκήρυξή του» και ότι το email στάλθηκε κατόπιν νομικής συμβουλής «για να κατευναστεί η κατάσταση».

Η Σάρα Φέργκιουσον έχει εκδώσει περισσότερα από 50 παιδικά και νεανικά βιβλία και παραμένει ενεργή σε φιλανθρωπικές δράσεις μέσω του οργανισμού Sarah’s Trust, που δηλώνει ότι έχει στηρίξει 1,4 εκατ. παιδιά παγκοσμίως. Παράλληλα, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδόσεων με νέα σειρά βιβλίων, ενώ συμμετέχει σε πρωτοβουλίες για τη νεολαία.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο που η ίδια και ο πρίγκιπας Άντριου επανεμφανίζονται δημόσια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η υπόθεση αναμένεται να εντείνει την πίεση προς το Παλάτι να αποστασιοποιηθεί περαιτέρω από το ζεύγος των Γιορκ, καθώς η σκιά του Επστάιν συνεχίζει να βαραίνει τη μοναρχία.

Πηγή: protothema.gr