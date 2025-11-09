Ζαν-Πιερ Λακρουά: «Το Κυπριακό παραμένει προτεραιότητα για τον ΟΗΕ»

Σε περισσότερη πρόοδο σχετικά με τις συνομιλίες στο Κυπριακό προσβλέπει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ και σε άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, στο παράρτημα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ο Λακρουά εκτίμησε ότι παρά τις περικοπές στον οργανισμό, οι άνθρωποι της UNFICYP θα συνεχίσουν να μπορούν να εκτελούν το έργο τους.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ πώς εκτιμά την εξέλιξη της κατάστασης σχετικά με το Κυπριακό, μετά και τις πρόσφατες «εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και σχετικά με το Βαρώσι, ο κ. Λακρουά εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί. «Σίγουρα ελπίζουμε για πρόοδο. Αυτό που μπορώ να πω, όμως, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο δέσμευσης από τα ανώτατα κλιμάκια του ΟΗΕ, κάτι που ισχύει από την αρχή της θητείας του ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες. Το Κυπριακό αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο, όπως και για την ειδική απεσταλμένη μας, [Μαρία Άνχελα] Όλγκιν, καθώς και για τον νέο επικεφαλής της UNFICYP, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να συναντάται με τους ηγέτες».

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή δέσμευση και βούληση να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προωθήσουμε την πρόοδο. Αυτό τελικά, εξαρτάται από τα μέρη, υπάρχουν πολλά θέματα υπό συζήτηση. Κάποια από αυτά αφορούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είναι κρίσιμα. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος σε αυτά, αλλά και στην ευρύτερη εικόνα πως αυτή η πρόοδος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά βήματα», πρόσθεσε σχετικά ο Λακρουά.

Σχετικά με τις πολυσυζητημένες οικονομίες πιέσεις και περικοπές, που δέχεται ο ΟΗΕ, εκτίμησε πως «δεν πρόκειται για πραγματικές περικοπές στον προϋπολογισμό, αλλά για έλλειψη ρευστότητας. Οι προϋπολογισμοί για τις ειρηνευτικές αποστολές, που συνήθως εγκρίνονται τον Ιούνιο, έχουν παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα. Το πρόβλημα είναι η μη πληρωμή ή η μερική πληρωμή [από τα κράτη - μέλη]», αποκαλύπτοντας ότι ο ΟΗΕ κατάφερε να εξασφαλίσει μια μερική πληρωμή από τις ΗΠΑ. «Αν οι αποστολές πρέπει να εξοικονομήσουν 15%, αυτό μεταφράζεται σε μείωση της λειτουργικής ικανότητας κατά 25%, επειδή πρέπει να γίνει μέσα σε εννέα μήνες,» εξήγησε περαιτέρω. Καθώς ο προϋπολογισμός του ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές αποστολές τρέχει από τον Ιούλιο έως τον Ιούνιο, «πάρθηκε μια συνειδητή απόφαση να μην ξεκινήσουν οι περικοπές τον Ιούλιο, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι εμείς θα παίρναμε αποφάσεις χωρίς τις ΗΠΑ».

Επιπλέον, εξήγησε πως αν αυτό ίσχυε ο ΟΗΕ θα έπρεπε να προχωρήσει στο χειρότερο σενάριο, δηλαδή μείωση χρηματοδότησης κατά 25%, που θα μεταφραζόταν σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά τη λειτουργική ικανότητα, αλλά θα ήταν και πολύ δύσκολο να αναστραφεί αργότερα. «Έτσι, χάναμε την ευκαιρία να ασκήσουμε πίεση, κάτι που έκανε ο Γενικός Γραμματέας κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου και μετά, αξιοποιώντας και την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, αλλά και τη συνεργασία με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ».

Όσον αφορά τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP, ο Λακρουά εκτίμησε ότι η αποστολή στην Κύπρο είναι σε καλύτερη θέση. «Η επιχείρηση στην Κύπρο είναι τυχερή, με την έννοια ότι ένα μέρος της χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και από την Ελλάδα. Έτσι, ο αντίκτυπος των περικοπών είναι πολύ πιο περιορισμένος», επισημαίνοντας ότι αναμένει κάποιο αντίκτυπο αλλά όχι τόσο μεγάλο. «Είμαι αρκετά βέβαιος ότι η UNFICYP θα συνεχίσει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το έργο της, και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη για το αντίθετο. Αντίθετα, τόσο από τα εμπλεκόμενα μέρη όσο και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, υπάρχει η άποψη ότι η αποστολή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ειδικά τώρα που παρατηρείται μια κίνηση στην πολιτική διαδικασία. Φυσικά, ελπίζουμε για περισσότερη πρόοδο, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμική, η οποία υποστηρίζεται έντονα από τον Γενικό Γραμματέα μας, τον Ειδικό Απεσταλμένο, καθώς και από τον νέο επικεφαλής της UNFICYP».

Με τις αποστολές να εφαρμόζουν σχέδιο εξοικονόμησης 15% με περικοπές για 9 και όχι 12 μήνες, «στόχος είναι να αποφύγουμε το ενδεχόμενο οι ειρηνευτικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένης της UNMISS στο Νότιο Σουδάν, να αναγκαστούν να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους πριν από τις 30 Ιουνίου 2026, που είναι το τέλος του προϋπολογιστικού έτους μας». Αντί αυτού, όλες οι αποστολές θα μειώσουν τις δραστηριότητες κατά 25%, επειδή όλες έχουν εντολή από τα κράτη μέλη και δεν μπορεί να γίνει επιλογή, ενώ εξήγησε πως κάποιες μειώνουν το προσωπικό τους σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, ενώ άλλες κλείνουν ορισμένες βάσεις, ανάλογα με την αξιολόγηση της απειλής και της ανάγκης για προστασία των πολιτών.

Ο μοναδικός τρόπος αναστροφής είναι η πίεση στα κράτη μέλη να πληρώνουν στην ώρα τους. «Ο στόχος μας είναι να πείσουμε τα κράτη μέλη να πληρώνουν πλήρως και εγκαίρως, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε ξανά τέτοια προβλήματα. Είναι φιλόδοξο, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας», είπε ο Λακρουά, καθώς οι ειρηνευτικές αποστολές και ο ΟΗΕ γενικότερα αξίζουν ένα υψηλό επίπεδο υποστήριξης. «Πιστεύουμε ότι συνεχίζουμε να κάνουμε μια σημαντική διαφορά στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, ακόμα και όταν οι πολιτικές διαδικασίες είναι δύσκολες. Πριν υπονομεύσουμε, αποδυναμώσουμε ή, Θεός φυλάξοι, αφαιρέσουμε πρόωρα μια ειρηνευτική αποστολή, πρέπει να σκεφτούμε τις συνέπειες. Δυστυχώς, βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα στην Αϊτή, όπου το 2017-18 θεωρήθηκε ότι η ασφάλεια δεν αποτελούσε ζήτημα, αλλά και την κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα στο Μάλι», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη Γάζα και την αδυναμία της προς ώρας δημιουργίας νέας αποστολής, ο Λακρουά εξήγησε ότι για να υπάρξει μια αποστολή κυανόκρανων, «πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποια συμφωνία τουλάχιστον μια κατάπαυση του πυρός, αλλά και η συγκατάθεση των μερών. Στην περίπτωση της Γάζας, αυτό σημαίνει τη συγκατάθεση του Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη», πρόσθεσε.

«Από ό,τι γνωρίζω, το προσχέδιο της πρότασης που έχει διαρρεύσει από τις ΗΠΑ δεν προβλέπει ρόλο για τον ΟΗΕ σε μορφή ειρηνευτικής αποστολής, αλλά αναφέρεται σε μια δύναμη σταθεροποίησης», παραπέμποντας σε μελλοντική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια», τόνισε, δείχνοντας προς τον τελικό στόχο, «μια πολιτική λύση βασισμένη στις αρχές που έχουν επαναλαμβανόμενα υιοθετηθεί από τις αποφάσεις του ΟΗΕ: η λύση των δύο κρατών».

ΚΥΠΕ