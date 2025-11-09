Επιστρέφουν οι φήμες περί ανασχηματισμού - Τι λένε οι πληροφορίες

Επανέρχονται οι φήμες για επικείμενο ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ενδέχεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις αύριο το πρωί.

Αν οι πληροφορίες αυτές διαψευστούν, τότε όλα δείχνουν ότι ο επόμενος ανασχηματισμός θα μετατεθεί μετά το καλοκαίρι του 2026, καθώς η κυβέρνηση θα μπει σε τροχιά προετοιμασίας για την κυπριακή προεδρία της ΕΕ και δύσκολα θα υπάρξουν αλλαγές εν μέσω αυτής της διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.