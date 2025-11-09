Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Επιστρέφουν οι φήμες περί ανασχηματισμού - Τι λένε οι πληροφορίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επανέρχονται οι φήμες για επικείμενο ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ενδέχεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις αύριο το πρωί.

Αν οι πληροφορίες αυτές διαψευστούν, τότε όλα δείχνουν ότι ο επόμενος ανασχηματισμός θα μετατεθεί μετά το καλοκαίρι του 2026, καθώς η κυβέρνηση θα μπει σε τροχιά προετοιμασίας για την κυπριακή προεδρία της ΕΕ και δύσκολα θα υπάρξουν αλλαγές εν μέσω αυτής της διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Tags

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα