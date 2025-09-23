Αυτές οι φυλές γάτας έχουν το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής

Το προσδόκιμο ζωής για τις δεσποζόμενες γάτες είναι περίπου 12 χρόνια. Δυστυχώς, οι αδέσποτες ζουν αρκετά λιγότερο λόγω των συνθηκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το προσδόκιμο ζωής τους, δηλαδή, είναι περίπου 2 με 3 χρόνια, αν και μερικές μπορεί να ζήσουν πολύ περισσότερο ή πολύ λιγότερο.

Υπάρχουν, όμως, κάποιες φυλές γάτας που ζουν περισσότερα χρόνια από κάποιες άλλες και αυτό οφείλεται στο καλό τους DNA. Ποιες είναι αυτές; Ας τις δούμε αμέσως!

1. Γάτα Βιρμανίας

Όμορφη, έξυπνη, φιλική και στοργική. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από μια φουντωτή κυρία; Μα φυσικά να ζήσει όσο πιο πολλά χρόνια γίνεται. Σύμφωνα με ένα άρθρο του New Scientist τον Μάιο του 2024, οι γάτες Βιρμανίας έχουν το πιο μεγάλο προσδόκιμο ζωής, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 14,4 έτη. Ωστόσο, σύμφωνα με κάποιες άλλες πηγές οι γάτες Βιρμανίας έχουν προσδόκιμο ζωής 16 με 18 έτη.

2. Γάτα Ragdoll

Η απίστευτη γάτα Ragdoll έχει πολλά στοιχεία από τον χαρακτήρα ενός σκύλου, ανήκει σε μία από τις μεγαλύτερες φυλές γάτας στον κόσμο, αφού μπορεί να φτάσει και τα 10 κιλά, και φυσικά μπορεί να ζήσει πολλά πολλά χρόνια – 15 με 20 χρόνια. Το μεγάλο προσδόκιμο ζωής της οφείλεται στο καλό της DNA και στο ότι σπάνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

3. Γάτα Περσίας

Ο χαρακτήρας μιας γάτας Περσίας μοιάζει αρκετά με αυτόν μιας γάτας Ragdoll. Πρόκειται για μια από τις πιο φιλικές ράτσες γάτας, που αγαπούν τις αγκαλιές και τα χάδια. Έχουν υπέροχο τρίχωμα, το οποίο όμως χρειάζεται αρκετή περιποίηση. Μπορούν να ζήσουν περίπου 15 χρόνια, ωστόσο έχουν καταγραφεί και γάτες Περσίας που έχουν φτάσει τα 20 χρόνια ζωής.

4. Γάτα Σιάμ

Κομψή και ντελικάτη η γάτα Σιάμ βρίσκεται στη λίστα με τις μακροβιότερες φυλές γάτας στον κόσμο, καθώς μπορεί να ζήσει πάνω από 15 χρόνια κατά μέσο όρο. Είναι κοινωνική, ανθρωποκεντρική, έξυπνη και εκπαιδεύεται αρκετά εύκολα σε σχέση με άλλες γάτες, και αποτελεί εξαιρετική επιλογή κατοικιδίου για μεγάλες οικογένειες.

5. Γάτα Balinese

Μια κοντινή συγγενής της γάτας Σιάμ είναι η Balinese. Βέβαια η Balinese έχει μακρύ και φουντωτό τρίχωμα σε σχέση με το κοντό και γυαλιστερό τρίχωμα της Σιάμ. Κατά τα άλλα αυτές οι δύο γάτες μοιάζουν αρκετά στον χαρακτήρα, καθώς και οι δύο είναι φιλικές και ανθρωποκεντρικές. Επιπλέον, μια γάτα Balinese μπορεί να ζήσει μέχρι και 22 χρόνια.

6. Ρωσική μπλε γάτα

Δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη μια Ρωσική μπλε γάτα. Με το γυαλιστερό σκούρο γκρι τρίχωμά της και τα υπέροχα μπλε-πράσινα μάτια της δεν υπάρχει περίπτωση να μην σαγηνέψει οποιονδήποτε βρεθεί στο διάβα της. Το προσδόκιμο ζωής της κυμαίνεται από τα 15 έως τα 20 χρόνια. Είναι γνωστή για την αφοσίωσή της και για τον ισχυρό δεσμό που μπορεί να αναπτύξει με τον κηδεμόνα της.

7. Γάτα Βομβάης

Πρόκειται για αρκετά περίεργες γάτες γι’ αυτό και κάποιες φορές μπλέκουν σε μπελάδες. Ωστόσο, είναι τόσο χαρισματικές και τυχερές που μπορεί να φτάσουν να ζουν μέχρι και 20 χρόνια. Αγαπούν τους ανθρώπους και τα παιδιά, γι’ αυτό είναι και κατάλληλες για οικογένεια. Επίσης, λατρεύουν τα ξυσίματα στην ράχη τους, οπότε αν έχετε υιοθετήσει ή αν σκοπεύετε να υιοθετήσετε μια γάτα Βομβάης να ξέρετε ότι θα περάσετε τα επόμενα 20 χρόνια χαϊδεύοντάς την.

8. Αιγυπτιακή γάτα Μάου

Θεωρείται μια από τις αρχαιότερες φυλές γάτας. Μοιάζει με μικροσκοπική τίγρη και αγαπάει τους ανθρώπους. Λατρευόταν από τους Φαραώ της Αρχαίας Αιγύπτου και είχαν ιδιαίτερη μεταχείριση. Ακόμα και σήμερα ο κόσμος τις αγαπάει τόσο για την κομψή τους εμφάνιση όσο και για τον πολύ φιλικό και στοργικό τους χαρακτήρα. Ζουν περίπου 15 χρόνια.

9. Ημίαιμη γάτα

Τις καλύτερες γατούλες τις αφήσαμε για το τέλος. Οι ημίαιμες γάτες εκτός του ότι είναι αξιολάτρευτες μπορούν να ζήσουν και πολλά χρόνια. Έχοντας «υιοθετήσει» τα καλύτερα χαρακτηριστικά των φυλών από τις οποίες αποτελούνται, οι ημίαιμες γατούλες είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν γενετικά προβλήματα και θέματα υγείας, οπότε γι’ αυτόν τον λόγο ίσως ζουν παραπάνω χρόνια.

Τελευταίες σκέψεις

Σε όποια φυλή και να ανήκει η γατούλα σας, όσο χρόνια και αν ζήσει, βεβαιωθείτε ότι κάνετε το καλύτερο δυνατό για εκείνη. Η καλή διατροφή, η άσκηση, ο τακτικός έλεγχος της υγείας της και φυσικά η πολλή αγάπη θα της εξασφαλίσουν μια ευτυχισμένη ζωή. Εμείς ελπίζουμε να έχετε τον μικρό σας αίλουρο στη ζωή σας μέχρι τα βαθιά του γεράματα!

topetmou.gr