Το Κυπριακό μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Γκουτέρες με Ερντογάν

Τι ανακοίνωσε το γραφείο του επικεφαλής του ΟΗΕ.

Το Κυπριακό ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε την Τρίτη ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε το γραφείο του επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού. 

Ο Γενικός Γραμματέας και ο Τούρκος Πρόεδρος «αντάλλαξαν απόψεις για το Κυπριακό, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και την Ουκρανία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Συζήτησαν επίσης την ευρύτερη συνεργασία ΟΗΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας για Μηδενικά Απόβλητα» καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

