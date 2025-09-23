Το Κυπριακό μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Γκουτέρες με Ερντογάν

Το Κυπριακό ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε την Τρίτη ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε το γραφείο του επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας και ο Τούρκος Πρόεδρος «αντάλλαξαν απόψεις για το Κυπριακό, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και την Ουκρανία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Συζήτησαν επίσης την ευρύτερη συνεργασία ΟΗΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας για Μηδενικά Απόβλητα» καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ