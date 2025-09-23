Μελόνι: Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους μόνο μετά την απελευθέρωση Ισραηλινων ομήρων

Η Ιταλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μόνο εφόσον απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και αποκλειστεί η Χαμάς από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο, δήλωσε σήμερα η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν τάσσομαι κατά της αναγνώρισης της Παλαιστίνης, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», είπε στους δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή της θα υποβάλει ένα ψήφισμα στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

Από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Μελόνι είπε επίσης ότι η διεθνής πίεση θα πρέπει να ασκείται στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επιρρίπτοντας στην οργάνωση την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου και υποστηρίζοντας ότι μπλοκάρει τον τερματισμό του καθώς αρνείται να παραδώσει τους ομήρους.

Κατά της Μελόνι στρέφεται η αντιπολίτευση

Η ιταλική αντιπολίτευση δεν στηρίζει την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Κυβέρνησή της θα καταθέσει στο κοινοβούλιο ψήφισμα, για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, «υπό όρους».

«Η Μελόνι άρχισε να καταλαβαίνει πως, σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη, εκτίθεται ενώπιον της ιταλικής κοινής γνώμης αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Δεν είναι, όμως, η στιγμή για ταχυδακτυλουργικά παιχνίδια και κοροϊδίες. Αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης -όπως έκαναν έως τώρα πάνω από 150 χώρες με τελευταίες, σήμερα, την Γαλλία και τον Άγιο Μαρίνο- ή δεν την αναγνωρίζει;», διερωτήθηκε η Έλι Σλάιν, γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

«Φτάνει με την προπαγάνδα. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης σημαίνει αναγνώριση της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής και ασφαλώς όχι των τρομοκρατών της Χαμάς, οι οποίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον της Γάζας», πρόσθεσε η Σλάιν.

Ο πρώην Πρωθυπουργός και νυν αρχηγός του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, από την μεριά του δήλωσε ότι «η αναγνώριση υπό όρους του κράτους της Παλαιστίνης, το τελευταίο τέχνασμα της Μελόνι, αποτελεί το πολλοστό μίζερο στρατήγημα, που επιβεβαιώνει την απάθεια της κυβέρνησης».

Πηγή: ΚΥΠΕ