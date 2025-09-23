Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην Ιταλία, σήμερα η πρώτη πτήση με μεγάλους σκύλους στην καμπίνα σε θέση επιβάτη

Τα σκυλιά θα ταξιδεύουν σε ειδικό κλουβί μεταφοράς, καλά στερεωμένο στο κάθισμα, δίπλα στους ιδιοκτήτες τους

Η πρώτη πτήση στην Ιταλία που θα επιτρέψει σε μεσαία και μεγάλα σκυλιά (άνω των 10 κιλών) να ταξιδεύουν μέσα στην καμπίνα μαζί με τους ιδιοκτήτες τους θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου , όπως ανακοίνωσε, πριν λίγες μέρες, ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι.

Οι νέοι κανονισμοί εγκρίθηκαν πριν από λίγους μήνες από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ENAC. Μέχρι τώρα, τα μεγάλα σκυλιά έπρεπε να ταξιδεύουν στον χώρο αποσκευών, ενώ κάθε αεροπορική εταιρεία είχε διαφορετικούς κανόνες για τα κατοικίδια. Πολλές εταιρείες χαμηλού κόστους δεν επέτρεπαν κανένα ζώο στην καμπίνα, εκτός από τους σκύλους-οδηγούς.

Πέρυσι, η ITA Airways είχε αυξήσει το όριο βάρους για κατοικίδια στην καμπίνα από 8 σε 10 κιλά για τις εσωτερικές πτήσεις. Τώρα, με τους νέους κανονισμούς, ανοίγει ο δρόμος και για μεγαλύτερα ζώα.

Η πρώτη πτήση με σκυλιά άνω των 10 κιλών θα αναχωρήσει από το Μιλάνο για τη Ρώμη. 

Οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι τα σκυλιά πρέπει να ταξιδεύουν σε ειδικό κλουβί μεταφοράς, καλά στερεωμένο στο κάθισμα. Το βάρος ζώου και κλουβιού μαζί δεν πρέπει να ξεπερνά το βάρος που αντιστοιχεί σε έναν μέσο επιβάτη.

«Το ζήτημα των κατοικιδίων έχει και οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, λόγω των συναισθηματικών δεσμών αλλά και πρακτικών αναγκών», είπε ο Σαλβίνι. «Περάσαμε το παλιό όριο των 8-10 κιλών και η είδηση προκάλεσε θετικά σχόλια στην Ιταλία και συζητήσεις σε όλο τον κόσμο».

Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση αύξησε τα πρόστιμα για όσους εγκαταλείπουν ζώα στην άκρη του δρόμου και ανακοίνωσε πως θέλει να επιτρέψει στους υπαλλήλους του υπουργείου να παίρνουν μαζί τους τα σκυλιά στο γραφείο, όπως ήδη έχει κάνει η Γερουσία.

Το άνοιγμα των αεροπορικών μεταφορών σε κατοικίδια έρχεται την ώρα που και οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι διευκολύνουν όλο και περισσότερο τα ταξίδια με σκύλους, ειδικά το καλοκαίρι.

protothema.gr

