Κομισιόν: Η Κύπρος έχει πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειές για τεχνική ετοιμότητα για Schengen

Την υποστήριξη της Κομισιόν σε σχέση με τις προσπάθειες της Κύπρου για τεχνική ετοιμότητα για συμμετοχή στη ζώνη Schengen εξέφρασε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, σε ανάρτηση στο Χ σχετικά με τη συνάντηση του, την Τετάρτη, με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, στις Βρυξέλλες.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον Υφυπουργό Νικόλαο Ιωαννίδη για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες της Κύπρου για την Προεδρία της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό έρχεται καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και προχωράμε στην υιοθέτηση της νέας μας πρότασης για τις Επιστροφές», ανέφερε ο Επίτροπος.

Σχετικά με τη συζήτηση για πορεία της Κύπρου προς την πλήρη συμμετοχή στη ζώνη Schengen, ο Μπρούνερ πρόσθεσε ότι «η Κύπρος έχει την πλήρη υποστήριξή μας στις προσπάθειές της να ολοκληρώσει γρήγορα την τεχνική ετοιμότητα σε όλους τους τομείς, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα έξυπνα συστήματα ελέγχου των συνόρων, προωθώντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές - ιδίως στον τομέα των επιστροφών».

Ευρωπαϊκή πηγή με την οποία συνομίλησε το ΚΥΠΕ επί του θέματος, επισήμανε το καλό κλίμα τόσο της συνάντησης, όσο και τη συνεργασίας με την Κύπρο σε τεχνικό επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ