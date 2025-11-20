Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κομισιόν: Η Κύπρος έχει πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειές για τεχνική ετοιμότητα για Schengen

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, στις Βρυξέλλες.

Την υποστήριξη της Κομισιόν σε σχέση με τις προσπάθειες της Κύπρου για τεχνική ετοιμότητα για συμμετοχή στη ζώνη Schengen εξέφρασε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, σε ανάρτηση στο Χ σχετικά με τη συνάντηση του, την Τετάρτη, με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, στις Βρυξέλλες.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον Υφυπουργό Νικόλαο Ιωαννίδη για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες της Κύπρου για την Προεδρία της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό έρχεται καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και προχωράμε στην υιοθέτηση της νέας μας πρότασης για τις Επιστροφές», ανέφερε ο Επίτροπος.

Σχετικά με τη συζήτηση για πορεία της Κύπρου προς την πλήρη συμμετοχή στη ζώνη Schengen, ο Μπρούνερ πρόσθεσε ότι «η Κύπρος έχει την πλήρη υποστήριξή μας στις προσπάθειές της να ολοκληρώσει γρήγορα την τεχνική ετοιμότητα σε όλους τους τομείς, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα έξυπνα συστήματα ελέγχου των συνόρων, προωθώντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές - ιδίως στον τομέα των επιστροφών».

Ευρωπαϊκή πηγή με την οποία συνομίλησε το ΚΥΠΕ επί του θέματος, επισήμανε το καλό κλίμα τόσο της συνάντησης, όσο και τη συνεργασίας με την Κύπρο σε τεχνικό επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚΟΜΙΣΙΟΝΣΕΝΓΚΕΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα