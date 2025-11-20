Δ.Ακάμα :Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της πρώην ΣΠΕ στην Κισσόνεργα

Προχωρούν οι διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της πρώην ΣΠΕ σε υφιστάμενο κτίριο του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσόνεργας.

Σύμφωνα με τον Δ.Ακάμα υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ Δήμου Ακάμα και της εταιρείας AGAGRAND CNSTRUCTION LTD για το έργο <Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου πρώην Σ.Π.Ε.σε Υφιστάμενο Κτίριο του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσόνεργας>.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε €125.000,00 συν Φ.Π.Α..

Όπως αναφέρεται το έργο χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανεκτικότητα της ΕΕ στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.