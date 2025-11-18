Χριστοδουλίδης για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Δεν θα είναι κοινωνικού χαρακτήρα, προσδοκώ σε θετικά αποτελέσματα»

Την ελπίδα του να προκύψουν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα από τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, εξέφρασε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του, προερχόμενος στα εγκαίνια του Μουσείου Ελευθερίας στη Χλώρακα.

Κληθείς να προβεί σε μία εκτίμηση ενόψει της συνάντησης του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι σίγουρα δεν είναι συνάντηση κοινωνικού χαρακτήρα, έστω και αν είναι η πρώτη τους συνάντηση.

«Ευελπιστώ, και με αυτή την προσδοκία πηγαίνω στη συνάντηση, να υπάρξουν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος και πηγαίνω εκεί ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει ανταπόκριση έτσι ώστε να ξεκινήσουμε αμέσως αυτή τη μεγάλη προσπάθεια», δήλωσε.

«Είμαστε πανέτοιμοι και, επαναλαμβάνω, ευελπιστώ να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι αυτό είναι και το πλαίσιο που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει καθορίσει μέσα και από τις συναντήσεις που έγιναν, είτε σε τριμερές είτε σε διευρυμένο επίπεδο, και εξέφρασε εκ νέου την ελπίδα για θετικά αποτελέσματα μετά τη συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ