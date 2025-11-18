ΗΠΑ: Οι κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil μείωσαν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών Rosneft και Lukoil ήδη μειώνουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και είναι πιθανό να μειώσουν τη συνολική ποσότητα που πωλείται μακροπρόθεσμα.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε σε δήλωση ότι η ανάλυσή του για τις αρχικές επιπτώσεις των κυρώσεων που ανακοινώθηκαν στις 22 Οκτωβρίου έδειξε ότι «έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να μειώνουν τα ρωσικά έσοδα, χαμηλώνοντας την τιμή του ρωσικού πετρελαίου και, κατά συνέπεια, την ικανότητα της χώρας να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ουκρανίας».

Πηγή: Reuters