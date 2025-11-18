Την σημασία της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών τονίζει το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει την κρίσιμη σημασία της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, προσθέτοντας ότι στην Κύπρο το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη διάσταση, δεδομένης της υψηλής κατανάλωσης αντιβιοτικών και των αυξημένων ποσοστών μικροβιακής αντοχής.

Με αφορμή την ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά (European Antibiotic Awareness Day – 18η Νοεμβρίου), υπό το μήνυμα «From Resistance to Resilience: healthcare workers leading the change», το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει την κρίσιμη σημασία της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η μικροβιακή αντοχή, δηλαδή η ικανότητα βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών να επιβιώνουν, παρά τη χρήση αντιβιοτικών, αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς καθιστά τη θεραπεία λοιμώξεων πιο δύσκολη ή και ανέφικτη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνει, καταγράφονται χιλιάδες θάνατοι ετησίως εξαιτίας λοιμώξεων από ανθεκτικά μικρόβια προσθέτοντας ότι τα αντιβιοτικά είναι φάρμακα ζωτικής σημασίας, αλλά η αλόγιστη ή η εσφαλμένη χρήση τους μειώνει δραστικά την αποτελεσματικότητά τους.

Στην Κύπρο, τονίζει το Υπουργείο, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη διάσταση, δεδομένης της υψηλής κατανάλωσης αντιβιοτικών και των αυξημένων ποσοστών μικροβιακής αντοχής.

Το φετινό μήνυμα της εκστρατείας, προσθέτει, επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο των επαγγελματιών υγείας, στην προσπάθεια να υπερβούμε το στάδιο της απλής «αντοχής» (resistance) και να χτίσουμε «ανθεκτικότητα» (resilience) τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, καλεί το κοινό να υιοθετήσει υπεύθυνη συμπεριφορά, να συνεργάζεται με το σύστημα υγείας και να στηρίζει ενέργειες πρόληψης.

«Τα αντιβιοτικά πρέπει να λαμβάνονται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής και πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού: σωστή δόση, διάρκεια και τρόπος λήψης. Δεν είναι κατάλληλα για ιογενείς λοιμώξεις, όπως η γρίπη ή το κοινό κρυολόγημα».

Αναφέρει ότι η σωστή χρήση των αντιβιοτικών, σε συνδυασμό με προληπτικά μέτρα όπως οι εμβολιασμοί, η υγιεινή των χεριών, η αναπνευστική προστασία και η καθαριότητα του περιβάλλοντος, ενισχύει πραγματικά την «κοινωνική ασπίδα» απέναντι στη μικροβιακή αντοχή και, κατ’ επέκταση, την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας.

Σημειώνει επίσης πως ο αγώνας για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών αφορά όλους: το σύστημα υγείας, τους επαγγελματίες του, αλλά και κάθε πολίτη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ