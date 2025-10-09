Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΟΚΥπΥ και Γιατροί έδωσαν τα χέρια για τα κίνητρα 2025–2027

Σε μια σημαντική εξέλιξη για τον τομέα της δημόσιας υγείας, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε την υπογραφή Συμφωνίας με τις Συντεχνίες των Ιατρών για την παραχώρηση κινήτρων για την τριετία 2025–2027.

Η νέα Συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο στη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και των ιατρών των κρατικών νοσηλευτηρίων, θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο στοχοπροσηλωμένη και αποδοτική λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, η Συμφωνία εισάγει ένα νέο πλαίσιο υπολογισμού των κινήτρων, το οποίο θα βασίζεται σε μετρήσιμους στόχους και δείκτες απόδοσης. Το μοντέλο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού και στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της λειτουργικής του αυτονομίας.

Παράλληλα, ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι με την υπογραφή της Συμφωνίας θα καταβληθεί άμεσα και το υπόλοιπο ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τα κίνητρα των ετών 2023–2024, σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Φεβρουάριο του 2025.

