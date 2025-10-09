Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων στηρίζει το νομοσχέδιο για έλεγχο ξένων επενδύσεων

Τη στήριξή του στο νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων εκφράζει ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, αναφέροντας ότι ενισχύει την αξιοπιστία του κράτους και της οικονομίας χωρίς να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, το νομοσχέδιο καλύπτει ζωτικούς τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας, όπως η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η άμυνα, ενώ ταυτόχρονα δεν έρχεται σε αντίθεση με την ανοικτή πρόσκληση του Συνδέσμου προς διεθνείς επενδυτές να συμμετάσχουν σε μεγάλα έργα που ενισχύουν την κυπριακή οικονομία.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η ανάγκη για ένα θεσμικό πλαίσιο ελέγχου προέκυψε από τις μαζικές αγορές σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, που καθιστούσαν ορατό τον κίνδυνο μεταβίβασης στρατηγικών υποδομών σε επενδυτές τρίτων χωρών. Στο μικρό μέγεθος της κυπριακής οικονομίας, τονίζεται, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει καίριους τομείς όπως οι τράπεζες και τα λιμάνια.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι η κυπριακή οικονομία χαρακτηρίζεται διαχρονικά από εξωστρέφεια και προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εισαγωγή τεχνογνωσίας. Γι’ αυτό, όπως αναφέρει, «το ζητούμενο είναι η διατήρηση της δυναμικής ροής ποιοτικών επενδύσεων, με έμφαση σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ψηφιακή οικονομία».

Το νέο νομοσχέδιο, καταλήγει, προσφέρει το απαραίτητο διαφανές και λειτουργικό πλαίσιο ώστε να προστατεύονται οι στρατηγικοί τομείς της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού.

ΚΥΠΕ