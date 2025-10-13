Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Μυρίζουν υπέροχα»: Η Ντρου Μπάριμορ έπεισε τους συμπαρουσιαστές της να μυρίσουν τα πόδια της

Eξομολογήθηκε ότι της έχουν γλείψει τα δάχτυλα των ποδιών στο παρελθόν, αλλά δεν της άρεσε: «Μου το έχουν κάνει και σκέφτομαι, πρέπει να προσποιηθώ ότι αυτό με διεγείρει;Γιατί αυτό είναι ηλίθιο».

Σε μια μη συνηθισμένη κίνηση προχώρησε στην εκπομπή της η Ντρου Μπάριμορ η οποία όχι μόνο δεν δίστασε να μυρίσει τα πόδια της σε ζωντανή μετάδοση αλλά τα έχωσε και στις μύτες των συμπαρουσιαστών της για να δείξει ότι δεν βρωμάνε

Αφορμή αποτέλεσε η συζήτηση στο «Drew's News» σχετικά με τις συνήθειες της ηθοποιού για τις προσωπικές της συνήθειες υγιεινής.

Τότε, χωρίς προειδοποίηση, η ηθοποιός έβγαλε το δεξί της πόδι και το μύρισε λέγοντας «είναι βρώμικα αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο η συμπαρουσιάστριά της Σάνι Άντερσον την επαίνεσε αποκαλύπτοντας ότι είχε μυρίσει τα πόδια της Μπάριμορ στο παρελθόν και ότι ήταν «θεϊκά» ενώ έσκυψε για να τα μυρίσει προκειμένου να τα «ελέγξει». «Δεν μυρίζει καθόλου. Ναι, αυτό είναι που θέλεις» είπε η Άντερσον με την Μπάριμορ να λέει «δεν υπάρχει καμία μυρωδιά. Τα πόδια μου είναι βρώμικα, αλλά δεν μυρίζουν».

Η ίδια αποκάλυψε στη συνέχεια, ότι δεν πλένει τα πόδια της κάθε μέρα, παρά τις συστάσεις των ειδικών ότι πρέπει να τρίβονται καθημερινά για την καταπολέμηση των μολύνσεων και των οσμών. Αντίθετα, η Μπάριμορ είπε ότι απλώς αφήνει το νερό να τρέχει πάνω από τα πόδια της όταν κάνει ντους.

«Εννοώ, είμαι στο ντους... Δεν γίνεται όλα εκεί;», είπε για τον λόγο για τον οποίο δεν μπαίνει στον κόπο να τρίβει τα πόδια της.

Στη συνέχεια, μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι της έχουν γλείψει τα δάχτυλα των ποδιών στο παρελθόν, αλλά δεν της άρεσε η πράξη: «Μου το έχουν κάνει και σκέφτομαι, πρέπει να προσποιηθώ ότι αυτό με διεγείρει;Γιατί αυτό είναι ηλίθιο. Και μισώ να κοιτάζω τα πρόσωπά τους με το πόδι μου στο στόμα τους... Όχι, ευχαριστώ!»

protothema.gr

