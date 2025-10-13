Βαρωσιώτου: Το Αν. Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα για προσφυγή στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, ομόφωνα το αίτημα της Επαρχιακής Δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου για παραπομπή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
Το αίτημα, που εντασσόταν στο πλαίσιο της αίτησης 2/25 (Τύπος Ε), αφορούσε τη συνταγματικότητα της διαδικασίας και των αποφάσεων που οδήγησαν στον μη διορισμό της σε μόνιμη θέση. Με την απόφαση αυτή, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κλείνει το ενδεχόμενο αποστολής της υπόθεσης στο Λουξεμβούργο.
Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου, το δικαστήριο είχε απορρίψει την αίτηση 5/25 (Τύπος Γ), η οποία αφορούσε άλλο σκέλος των νομικών ενεργειών της κ. Βαρωσιώτου, η οποία έχει αμφισβητήσει θεσμικά τη διαδικασία αξιολόγησής της από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Το ΑΣΔ, με απόφαση που εξέδωσε σήμερα, απέρριψε την Αίτηση 5/25 (Τύπος Γ).— Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου (@scc_cyprus) October 8, 2025
Βλ. απόφαση https://t.co/Rso4xLIQ0s
Το ΑΣΔ, θα δώσει απόφαση στις 13.10.2025 και ώρα 10:00 στο πλαίσιο της Αίτησης (2/25 -Τύπος Ε) της κας Ν. Βαρωσιώτου για προδικαστική παραπομπή ερωτήματος στο ΔΕΕ.