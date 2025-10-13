Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Βαρωσιώτου: Το Αν. Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα για προσφυγή στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινώσει σε ανάρτησή του στο 'Χ' την προηγούμενη εβδομάδα, το ΑΣΔ, με απόφαση που εξέδωσε στις 8 Οκτωβρίου απέρριψε και την Αίτηση 5/25 (Τύπος Γ).

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, ομόφωνα το αίτημα της Επαρχιακής Δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου για παραπομπή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Το αίτημα, που εντασσόταν στο πλαίσιο της αίτησης 2/25 (Τύπος Ε), αφορούσε τη συνταγματικότητα της διαδικασίας και των αποφάσεων που οδήγησαν στον μη διορισμό της σε μόνιμη θέση. Με την απόφαση αυτή, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κλείνει το ενδεχόμενο αποστολής της υπόθεσης στο Λουξεμβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου, το δικαστήριο είχε απορρίψει την αίτηση 5/25 (Τύπος Γ), η οποία αφορούσε άλλο σκέλος των νομικών ενεργειών της κ. Βαρωσιώτου, η οποία έχει αμφισβητήσει θεσμικά τη διαδικασία αξιολόγησής της από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝΤΟΡΙΑ ΒΑΡΩΣΙΩΤΟΥΑΝΩΤΑΤΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα