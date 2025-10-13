Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τροχαίο στο δρόμο Δρομολαξιάς - αεροδρομίου Λάρνακας - Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αποπαγιδεύτηκαν πριν την άφιξη στη σκηνή των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Δύο πρόσωπα μεταφέρθηκαν σήμερα, Δευτέρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όταν τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στο δρόμο Δρομολαξιάς – αεροδρομίου Λάρνακας.

Σε ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται ότι γύρω στις 07:00 το πρωί, πυροσβεστικό όχημα και ομάδα διάσωσης από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας, ανταποκρίθηκαν για πυρκαγιά σε όχημα μετά από τροχαία σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον δρόμο Δρομολαξιάς – αεροδρομίου Λάρνακας.

Δύο πρόσωπα που τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση αποπαγιδεύτηκαν πριν την άφιξη στη σκηνή των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε με κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ένα ιδιωτικό όχημα, καταλήγει στην ανάρτηση του ο κ. Κεττής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο ένας τραυματίας φέρει κατάγματα στα πόδια ενώ ο δεύτερος φέρει πιο ελαφρά τραύματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΡΝΑΚΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα