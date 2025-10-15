Σε κατάμεστη αίθουσα η «Αφροδίτη στις Φλόγες»: Ο νέος πρεσβευτής της Κύπρου στο εξωτερικό

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Παττιχείου Αρχείου στη Λεμεσό, παρουσιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου το ιστορικό μυθιστόρημα της Λίνας Έλληνα, «Αφροδίτη στις Φλόγες». Η εκδήλωση, που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού και της διπλωματίας, ανέδειξε το βιβλίο ως έναν νέο, δυναμικό πρεσβευτή της Κύπρου στο εξωτερικό.

Ειδικά για την παρουσίαση ταξίδεψαν από την Ιταλία ο πρώην πρόξενος της Κύπρου στο Μιλάνο, κ. Ιωάννης Τζίρος, καθώς και δημοσιογραφική ομάδα του τηλεοπτικού καναλιού Canale Italia, το οποίο έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση του Κυπριακού ζητήματος μέσω του βιβλίου στη γειτονική χώρα.

Το «Αφροδίτη στις Φλόγες», έργο που ενέπνευσε ήδη την παραγωγή ντοκιμαντέρ για την Αμμόχωστο από το Canale Italia, έχει παρουσιαστεί σε πολλές ιταλικές πόλεις και —μετά από πρόσκληση του Ιταλού ευρωβουλευτή Sergio Berlato— έφτασε μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο, όπου απέσπασε θερμή υποδοχή.

Η διεθνής πορεία του βιβλίου συνεχίζεται, καθώς προγραμματίζονται παρουσιάσεις σε ακόμη περισσότερες χώρες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη μετάφρασή του σε νέες γλώσσες και τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Master of Ceremonies Λουκάς Χριστοδουλίδης και τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αμμοχώστου. Χορηγός της βραδιάς ήταν το Ίδρυμα «Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη», που στόχο έχει και τη στήριξη του πολιτισμού, ενώ την επικοινωνιακή επιμέλεια ανέλαβαν η Ελίτα Μιχαηλίδου και η Puzzle Designs.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αρμίδα.