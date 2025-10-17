Κύπρια μεταξύ των υποψηφιοτήτων για τα Music Moves Europe Awards 2026

Η καλλιτέχνης Della από την Κύπρο είναι μεταξύ των 15 υποψηφίων για τα Βραβεία Music Moves Europe 2026.

Σε ανακοίνωση του Scala Music & Sound Hub Cyprus αναφέρεται πως οι 15 υποψήφιοι είναι οι Anna Lille (Νορβηγία), Camille Yembe (Βέλγιο), Carpetman (Ουκρανία), Della (Κύπρος), DITTER (Γαλλία), Fine (Δανία), florence road (Ιρλανδία), Glazyhaze (Ιταλία), Lia Kali (Ισπανία), Lunikk (Βουλγαρία), Melina (Ελλάδα), Might Delete Later (Λετονία), Ray Lozano (Γερμανία), Sarah Julia (Ολλανδία) και Sofie Royer (Αυστρία).

Ο Γκλεν Μικάλεφ, Επίτροπος αρμόδιος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό ανέφερε -σύμφωνα με την ανακοίνωση- πως «ο ήχος της Ευρώπης είναι τολμηρός, ποικιλόμορφος και γεμάτος δημιουργικότητα, και τα Music Moves Europe Awards τιμούν ακριβώς αυτό. Αυτοί οι 15 υποψήφιοι αντιπροσωπεύουν τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που διαμορφώνουν το μέλλον της μουσικής της ηπείρου μας».

Εξέφρασε περηφάνια «που το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως αυτή, δίνοντας σε ταλαντούχους καλλιτέχνες την προβολή και την αναγνώριση που τους αξίζει».

Προστίθεται πως «με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe), τα Βραβεία Music Moves Europe (MME Awards) αποτελούν το κορυφαίο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τιμά τους πιο συναρπαστικούς ανερχόμενους καλλιτέχνες της ηπείρου, εκείνους που διαμορφώνουν τον ευρωπαϊκό ήχο του σήμερα και του αύριο. Σχεδιασμένα για να ενισχύσουν τη διεθνή πορεία των καλλιτεχνών, τα Βραβεία MME έχουν αναδείξει μερικούς από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν διεθνώς τα τελευταία 20 χρόνια, όπως την Judeline, τη Zaho de Sagazan, τον Stromae, την Alyona Alyona, τη ROSALÍA, τους Meduza, τη Dua Lipa, τη Sans Soucis, τον Hozier και τους Christine and the Queens».

Προστίθεται ότι «κάθε νικητής αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία, τη δημιουργικότητα και την τολμηρή καινοτομία που τροφοδοτούν τη ζωντανή μουσική σκηνή της Ευρώπης».

Προστίθεται πως «οι λάτρεις της μουσικής σε όλη την Ευρώπη μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νικητής του Βραβείου Κοινού. Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει στην επίσημη ιστοσελίδα των Βραβείων MME στο mmeawards.eu/vote, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να υποστηρίξει τους αγαπημένους του ανερχόμενους καλλιτέχνες και να συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής μουσικής».

Οι νικητές θα επιλεγούν από διεθνή κριτική επιτροπή που περιλαμβάνει «την Jess Iszatt (ραδιοφωνική παραγωγός στο BBC Radio 1 και το BBC Introducing), τον Filip Košťálek (music programmer του Colours of Ostrava), την Kenza Naaïmi El Fezzazi (Γαλλο-μαροκινή δημοσιογράφο για το Red Bulletin και το FIP), την Annika Walsh (Head of International Music Strategy στο Spotify) και την Judeline (νικήτρια του Βραβείου Κοινού MME 2025)».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «όλοι οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των Βραβείων MME την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026, στο ESNS (Eurosonic Noorderslag) στο Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας. Συνολικά, θα απονεμηθούν επτά βραβεία, πέντε MME Awards, ένα Μεγάλο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής και ένα Βραβείο Κοινού. Κάθε νικητής θα λάβει €10.000, ενώ ο νικητής του Μεγάλου Βραβείου Κριτικής Επιτροπής θα λάβει επιπλέον κουπόνι «green touring» αξίας €5.000 (για βιώσιμη περιοδεία), ενώ ο νικητής του Βραβείου Κοινού MME 2026 θα λάβει €5.000».

Σημειώνεται ότι «οι 15 υποψήφιοι θα εμφανιστούν στο ESNS, το κορυφαίο showcase φεστιβάλ και συνέδριο μουσικής της Ευρώπης, στο Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας. Θα συμμετάσχουν επίσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Βραβείων MME, το οποίο παρέχει γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές από ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία».

Το πρόγραμμα «οργανώνεται από τα φεστιβάλ Eurosonic Noorderslag και Reeperbahn Festival σε συνεργασία με τους εταίρους των Βραβείων MME, Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) και European Music Exporters Exchange (EMEE)».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «τα Βραβεία MME αποτελούν βασικό πυλώνα της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζει και να προωθεί τον ευρωπαϊκό μουσικό τομέα. Ενδυναμώνοντας τόσο τους ανερχόμενους καλλιτέχνες όσο και τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, τα Βραβεία MME καλλιεργούν μια ενωμένη, ποικιλόμορφη και ζωντανή ευρωπαϊκή μουσική σκηνή».

Τα Βραβεία «απονέμονται ετησίως κατά τη διάρκεια του ESNS Showcase Festival & Conference στο Γκρόνινγκεν, με στόχο την επιτάχυνση της διεθνούς πορείας των πιο υποσχόμενων μουσικών ταλέντων της Ευρώπης».

ΚΥΠΕ