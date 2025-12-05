Έκθεση ΕΕ: Το 2024 ήταν η χειρότερη χρονιά πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας

Η Ευρώπη αντιμετώπισε το 2024 μία από τις πιο καταστροφικές χρονιές δασικών πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία δείχνουν αυξημένη ένταση και διάρκεια της εποχής των πυρκαγιών, με δεκάδες χιλιάδες εκτάρια καμένης γης σε χώρες της Μεσογείου.

Καμένη έκταση και αριθμός πυρκαγιών

Σύμφωνα με την έκθεση, η συνολική καμένη έκταση το 2024 ανήλθε σε 383.317 εκτάρια, χαμηλότερα από τα 500.000 εκτάρια του 2023 λόγω μερικών βροχοπτώσεων σε Μεσογειακές περιοχές, αλλά παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων 17 ετών (354.185 εκτάρια).

Συνολικά, αναφέρθηκαν 8.343 δασικές πυρκαγιές, δηλαδή περισσότερες από τέσσερις φορές πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Οι πιο πληγείσες χώρες

Οι χώρες της ΕΕ που επλήγησαν περισσότερο ήταν Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, με συνολική καμένη έκταση 334.940 εκτάρια. Στις μη-ΕΕ χώρες που συμμετέχουν στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (EUCPM), Αλβανία, Βοσνία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία και Ουκρανία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, με την Ουκρανία να καταγράφει το ήμισυ της συνολικής καμένης έκτασης σε αυτές τις χώρες.

Προβλέψεις για τη σεζόν 2025

Τα δεδομένα του European Forest Fire Information Service (EFFIS) δείχνουν ότι η πραγματικότητα των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη αλλάζει δραματικά. Η εκτίμηση για τη σεζόν 2025 προειδοποιεί ότι μπορεί να είναι η χειρότερη από το 2006, οπότε και ξεκίνησαν οι καταγραφές.

Αντιμετώπιση και προληπτικά μέτρα

Η αυξημένη συχνότητα και ένταση των πυρκαγιών προκαλεί νέες προκλήσεις στις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΕ έχει ενισχύσει την ετοιμότητά της, διπλασιάζοντας τον εναέριο στόλο rescEU και συγκεντρώνοντας πόρους από 27 κράτη μέλη και 10 συμμετέχουσες χώρες, ενισχυόμενα με 4 επιπλέον αεροσκάφη, 26 ομάδες επίγειας δασοπυρόσβεσης και μια ομάδα αξιολόγησης πυρκαγιών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Παρά την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνατοτήτων, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη προληπτικών μέτρων, όπως η ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών, η προώθηση λύσεων βασισμένων στη φύση και η διαχείριση του τοπίου για μείωση της ευπάθειας σε πυρκαγιές.

Η ΕΕ τονίζει ότι μόνο με συνδυασμό ισχυρών πυροσβεστικών δυνατοτήτων και προληπτικών πολιτικών μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η αυξανόμενη απειλή για τον ευρωπαϊκό χώρο.

