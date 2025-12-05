Το Δημοκρατικό κόμμα βράβευσε τους αθλητές και τις αθλήτριες του ΓΣ Κόροιβος Τους αθλητές και τις αθλήτριες του ΓΣ Κόροιβος βράβευσε το απόγευμα της Παρασκευής στο πλαίσιο εκδήλωσης του το ΔΗΚΟ με θέμα « Το έργο και η συνεισφορά του ΔΗΚΟ στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».

Οι αθλητές που βραβεύτηκαν είναι ο Αλέξανδρος Πουρσανίδης, Σπύρος Σάββα, Χαράλαμπος Ζήνωνος , Μιχάλης Χριστοφή, Αντρέας Γεωργίου, Χριστιάνα Έλληνα. Σταυρινή Φιλίππου , Νεόφυτος Λεμονάρης, Ιωσήφ Κεσίδης, Θέκλα Αλεξάνδρου , Χρυστάλλα Λαζάρου, Μάριος Σεργίου, Ραφαέλλα Δημητρίου, Βικτώρια Κιουρτίδου, και Κωνσταντίνος Μικελλίδης.

Επίσης ο Νικήτας Δημήτριος Οικονομόπουλος, Μαριλένα Παπανικολάου, Γκρέης Ιχέακα, Ιωάννα Νικολαϊδη, S Baba Swaray,Αναστασία Παπαδοβασιλάκη, Βικτώρια Τσαρμουλίδη, Αναστάσιος Κιουρτζίδης, Ζωή Φιλίππου, Δέσποινα Λεμονάρη , Ekaterina Nasekina, Πηνελόπη Πέτρου, Αντώνης Αζίνας, Κυριάκος Λεωνίδου, Ρένος Κωμοδρόμου, Ραφαήλ – Παϊσιος Παπαιωάννου, Hu Yunzheng , Valerii Osyka, και Αντζελίνα Σάββα, Γεωργία Σάββα και Κωνσταντίνο Νικόλα Βαρνάβα.