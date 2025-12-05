Διαδικτυακή απάτη με κρυπτονομίσματα διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού

Χρηματικό ποσό πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ απώλεσε 43χρονος, στη Λεμεσό, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης για επένδυση σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο παραπονούμενος, στο ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από μήνυμα που έλαβε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, από άγνωστο του πρόσωπο, τον περασμένο Νοέμβριο, προχώρησε σε επένδυση αρχικά μικρού χρηματικού ποσού 90 ευρώ, για αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων.

Αμέσως μετά την καταβολή των χρημάτων, ο 43χρονος προέβη σε έλεγχο, μέσω πλατφόρμας που του υποδείχθηκε, όπου ψευδώς φαινόταν η επένδυση του να αποδίδει κέρδη, τα οποία και ο ίδιος απέσυρε.

Αφού ο 43χρονος πείστηκε για την αυθεντικότητα της επένδυσης, προέβη στην καταβολή μεγαλύτερων χρηματικών ποσών, συνολικού ύψους 26.650 ευρώ, ενώ όταν τον Δεκέμβριο ζήτησε την απόσυρση των χρημάτων του, οι δράστες του ζήτησαν να καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά, ως φορολογία, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αντιληφθεί ότι είχε εξαπατηθεί.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου. Συστήνεται, επίσης, στο κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

Επισημαίνεται τέλος ότι, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ