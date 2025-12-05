Πενηνταέξ: Έτοιμος να προσφέρει στους πολίτες με την είσοδό του στη Βουλή

Την πρόθεση και ετοιμότητά του να προσφέρει στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε στο ΚΥΠΕ ο Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος, με την υπουργοποίηση του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μαρίνου Μουσιούττα, μπαίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Βουλευτής της ΔΗΠΑ.

"Παραμένω πιστός στις αρχές με τις οποίες έβαλα υποψηφιότητα. Αγνή μου φιλοδοξία είναι να καταφέρω ό,τι μπορώ για τους συμπολίτες μας, να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας", ανέφερε.

Σημείωσε ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. "Όμως, αντιλαμβανόμενος το υψηλό πόστο που αναλαμβάνω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι είναι το δυνατόν καλύτερο για τους απλούς συνανθρώπους μας, που έχουν πολλά προβλήματα και να συμβάλουμε όσο το δυνατόν σε λύσεις", είπε.

Ο Γιώργος Πενηνταέξ υπήρξε ο πρώτος δημοσιογράφος του ΚΥΠΕ, στο οποίο διετέλεσε για 37 χρόνια, μεταξύ άλλων και από τη θέση του διευθυντή. Υπηρέτησε, επίσης, ως Γενικός Γραμματέας της ΑΜΑΝ, της Συμμαχίας Μεσογειακών Πρακτορείων Ειδήσεων.

Σήμερα είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου "Ένα Όνειρο Μια Ευχή για παιδιά με καρκίνο" και Γενικός Γραμματέας του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ