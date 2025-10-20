Tαινία: Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων

Η κινηματογραφική μαγεία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Κύπρο αλλά και σε όλη την Μεσόγειο, θα κατακτήσει και πάλι τις οθόνες μας και θα μας συνεπάρει σε ένα ταξίδι που θα γεμίσει τις ψυχές μας, κάνοντας μας όλους να αναρωτηθούμε για τις πραγματικές αξίες της ζωής.

Η πιο γνωστή Χριστουγεννιάτικη ιστορία ξαναζωντανεύει με ένα ιδιαίτερο τρόπο και την συγγραφική μαεστρία του Λώρη Λοϊζίδη.

Πρεμιέρα σε Ελλάδα και Κύπρο στις 4 Δεκεμβρίου 2025

Με ένα εκλεκτό καστ αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών, Λώρης Λοϊζιδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Δάφνη Αλεξάντερ, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλλα Φυρογένη, Νιόβη Χαραλάμπους, Τάσος Κωστής και πολλοί ακόμη), η ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια συγκινητική ελληνική εκδοχή του γνωστού παραμυθιού των Χριστουγέννων.

Ο Λυκούργος, ένας σκληρόκαρδος τσιγκούνης, ζει αδιάφορος για τους γύρω του. Όλα αλλάζουν όταν, την παραμονή των Χριστουγέννων, τον επισκέπτονται τρία πνεύματα - του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Μέσα από αυτό το υπερφυσικό ταξίδι, ο Λυκούργος θα ανακαλύψει ξανά τη χαμένη του ανθρωπιά και θα επιλέξει μια διαφορετική ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

Μια ταινία γεμάτη συγκίνηση, χιούμορ και αισιοδοξία, γυρισμένη στα μαγευτικά χωριά της Ηπείρου, που υπόσχεται να μας θυμίσει ότι το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων βρίσκεται στην αγάπη και στη δύναμη της αλλαγής.

Η νέα ταινία της TP The producer και της Avaton Films, «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο και καλλιτεχνική επιμέλεια του Λώρη Λοϊζίδη, φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια μοναδική ελληνική εκδοχή του πολύ γνωστού Χριστουγεννιάτικου παραμυθιού «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα»

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Λυκούργου, ενός πλούσιου και σκληρού ανθρώπου που, απομονωμένος στη φιλαργυρία του, αρνείται να προσφέρει βοήθεια ακόμα και στα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας του. Ένα βράδυ Χριστουγέννων, όμως, η μοίρα του αλλάζει όταν τον επισκέπτονται τρία πνεύματα – του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Μέσα από ένα ταξίδι συγκλονιστικών αποκαλύψεων, ο Λυκούργος θα αναμετρηθεί με τον ίδιο του τον εαυτό, θα βιώσει τον πόνο των άλλων και θα αντικρίσει το μέλλον που τον περιμένει, αν δεν αλλάξει. Η εμπειρία αυτή τον μεταμορφώνει και τον οδηγεί σε μια νέα ζωή, γεμάτη συμπόνια, προσφορά και αγάπη.

Με διάρκεια 90 λεπτών και αισθητική εποχής, η ταινία συνδυάζει στοιχεία κωμωδίας και δράματος, προσφέροντας μια κινηματογραφική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Η παραγωγή ξεχωρίζει για την υψηλή καλλιτεχνική της αξία.

Άλλη μία ιδιαιτερότητα της ταινίας αυτής είναι η πολύ πετυχημένη μεταμόρφωση του ηθοποιού πρωταγωνιστή (Λώρη Λοϊζίδη) σε 80 χρόνο γέρο με τρόπο που συναντάμε συνήθως μόνο σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού κάτι που δείχνει και τα ψηλά στάνταρ της συγκεκριμένης παραγωγής αλλά και των συνεργατών της.

Γυρισμένη στα γραφικά χωριά της Ηπείρου, η ταινία αναδεικνύει τον πλούτο του ελληνικού τοπίου και την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων με μοναδικό τρόπο.

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» δεν είναι μόνο μια ελληνική διασκευή ενός κλασικού έργου – είναι ένας ύμνος στη δύναμη της αλλαγής, στη σημασία της αλληλεγγύης και στην αξία της οικογένειας. Μια ταινία που συγκινεί, ψυχαγωγεί και εμπνέει, αναδεικνύοντας ότι το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων βρίσκεται στην αγάπη που μοιραζόμαστε.

Παραγωγή: TP The producer και Avaton Films

Παραγωγός: Μαρίνος Χαραλάμπους

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Σενάριο / καλλιτεχνική επιμέλεια: Λώρης Λοϊζίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Σκηνογραφία: Λίζα Τσουλούπα

Hair/Make-up: Χρόνης Τζήμος & Κατερίνα Βαρθαλίτου

Παρουσιάζει: O Alpha Κύπρου

Στην Ελλάδα την διανομή έχει αναλάβει η εταιρία Feelgood.

Πρεμιέρα σε Ελλάδα και Κύπρο στις 4 Δεκεμβρίου (προβολή σε πάρα πολλές κινηματογραφικές αίθουσες)