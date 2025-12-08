Ο Δήμος Στροβόλου τάσσεται κατά του μνημείου καταδρομέων – Ζητά από τον ΕΟΑ να λάβει δικαστικά μέτρα

Η ανέγερση των μαρμάρινων επιγραφών όπου αναγράφονται ονόματα καταδρομών στο μνημείο Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων (Αντιστράτηγου Νικόλαου Κατούντα) είναι παράνομη και μη αδειοδοτημένη από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σροβόλου και καλεί τον ΕΟΑ όπως προχωρήσει άμεσα στην διαδικασία λήψης δικαστικών μέτρων για αφαίρεση των μαρμάρινων κατασκευών.

Σε ανακοίνωσή του σήμερα σε σχέση με την ανακοίνωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών για το εν λόγω μνημείο, ο Δήμος Στροβόλου αναφέρει ότι είχε εκδώσει σχετικό δελτίο Τύπου στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 και είχε αποστείλει επιστολή στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 στον ΕΟΑ, ενημερώνοντας τον οργανισμό ότι στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του προηγούμενου και όχι του νυν Δημοτικού Συμβουλίου δεν συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση των μαρμάρινων επιγραφών.

Το θέμα, προστίθεται, τέθηκε στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Οκτωβρίου 2024, όπου ομόφωνα το σώμα αποφάσισε να υιοθετήσει τις ενέργειες του Δημάρχου και να ζητήσει να εφαρμοστεί η απόφαση από τον ΕΟΑ για άρση της παράνομης τοποθέτησης των δύο μαρμάρινων κατασκευών.

Στις 25 Νοεμβρίου 2025, αναφέρεται, ενόψει του ότι είχε περιέλθει στην αντίληψη τους ότι θα γίνονταν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, απέστειλαν και πάλι επιστολή στον ΕΟΑ για να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διαχείριση του ζητήματος.

Ακόμη στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Στροβόλου δεν έχει εξουσία, με βάση τον Περί Δήμων Νόμο, να επιβάλει μέτρα για άρση της παρανομίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Δήμος Στροβόλου δεν προσκλήθηκε και συνεπώς δεν συμμετείχε στα εν λόγω αποκαλυπτήρια, ούτε και συνείσφερε με οποιονδήποτε τρόπο στην διοργάνωση των αποκαλυπτηρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ