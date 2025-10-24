Ο Μελ Γκίμπσον ετοιμάζει το σίκουελ των «Παθών του Χριστού» -Η πιο ακριβή ανεξάρτητη παραγωγή όλων των εποχών

Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει με ένα επικό κινηματογραφικό εγχείρημα, «Η ανάσταση του Χριστού», το οποίο αναμένεται να είναι το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα διατεθεί στην American Film Market.

Σύμφωνα με το Deadline, ο προϋπολογισμός της ταινίας εκτιμάται στα 200 εκατ. δολάρια, ένα εξαιρετικά σπάνιο ποσό για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά.

Η Lionsgate, η οποία έχει αναλάβει τη διανομή, φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το «μεγάλο εισιτήριο» στην αγορά, μετά την παρουσίαση της ταινίας «Hunger Games» στις Κάννες.

Το κινηματογραφικό πρότζεκτ, το οποίο αυτή τη στιγμή γυρίζεται στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027. Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της Ανάληψης του Κυρίου.

Αποτελεί τη συνέχεια της ταινίας «Τα πάθη του Χριστού» (2004) και, σύμφωνα με τον ίδιο τον Γκίμπσον, η πλοκή θα είναι μια «σουρεαλιστική, οξυδερκής διαδρομή» που θα εξερευνήσει όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και την κάθοδο στην Κόλαση και την πτώση των Αγγέλων.

Σύμφωνα με πηγές του Deadline, θα περιλαμβάνει εκτεταμένες σκηνές μάχης μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, καθώς και συγκρούσεις των δυνάμεων του «καλού και του κακού» και σε άλλα βασίλεια, κάτι που πιθανώς εξηγεί εν μέρει τον μεγάλο προϋπολογισμό.

Ο Γκίμπσον υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Το ρόλο του Ιησού αναλαμβάνει ο Φιλανδός ηθοποιός Jaakko Ohtonen, τη Μαρία Μαγδαληνή υποδύεται η Κουβανή Mariela Garriga, ενώ την Παναγία η πολωνικής καταγωγής Kasia Smutniak. Το καστ περιλαμβάνει τον Pier Luigi Pasino στο ρόλο του Πέτρου, τον Riccardo Scamarcio ως Πόντιο Πιλάτο και τον Rupert Everett σε έναν άγνωστο ρόλο.

Ο Ohtonen θα υποδυθεί τον Ιησού στη νέα ταινία του Μελ Γκίμπσον / Φωτογραφία: Instagram

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία του 2004, που εστιάζει στις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη σταύρωση του Ιησού, απέφερε συνολικές εισπράξεις 612 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις 30 εκατ. δολαρίων.

Η ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Πηγή: iefimerida.gr