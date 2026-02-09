Μάρτα Κος: Μείωση χρόνου αναμονής βίζας Σένγκεν για Τούρκους πολίτες

Οι χρόνοι αναμονής για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου προς τη Ζώνη Σένγκεν για Τούρκους πολίτες έχουν αρχίσει να μειώνονται, στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός «σταδιακού συστήματος», δήλωσε η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, σημειώνοντα παράλληλα ότι για απελευθέρωση της βίζας, η Τουρκία εξακολουθεί να έχει συγκεκριμένα κριτήρια να εκπληρώσει και πρόοδος σε αυτά θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένες εξελίξεις.

Σε συνέντευξή της στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης επίσκεψής της στην Τουρκία από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Κος ανέφερε ότι «επιστρέφει στις Βρυξέλλες με συγκεκριμένες προτάσεις», σημειώνοντας ότι η αύξηση των θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου συμβάλλει στη μείωση των χρόνων αναμονής.

Κατά τις επαφές της στην Άγκυρα, η Επίτροπος συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, τον Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, καθώς και με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία εισέρχονται σε μια νέα φάση σχέσεων, υπό το βάρος των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία είναι «ιδιαίτερης σημασίας» για την ΕΕ. «Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος για εμάς· κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Αν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα θέματα που συζητήσαμε στις επαφές μας, αυτό θα φέρει μαζί του μια μεγάλη ώθηση στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ», δήλωσε η κ. Κος.

Αν μπορέσουμε, πρόσθεσε, «να υλοποιήσουμε τα θέματα που συζητήσαμε, σύντομα μπορούμε να δούμε απτά αποτελέσματα». «Μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αργότερα να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερα βήματα. Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους που να ανταποκρίνονται στις νέες πραγματικότητες», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της απελευθέρωσης της βίζας, η Ευρωπαία Επίτροπος είπε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει συγκεκριμένα κριτήρια να εκπληρώσει, προσθέτοντας ότι πρόοδος σε αυτά θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένες εξελίξεις.

Σχετικά με την πρωτοβουλία «Made in Europe», η Επίτροπος ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία οριστική απόφαση και ότι δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού της Τουρκίας. «Και εγώ βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να υπερασπιστώ πιο δυναμικά τον ιδιαίτερο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Τουρκία στις οικονομικές σχέσεις, ακούγοντας σημαντικές αξιολογήσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες γίνονται συζητήσεις επ’ αυτού, αλλά τίποτα δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Όποια κι αν είναι η τελική απόφαση, κατά τη γνώμη μου θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε η Τουρκία να έχει τη θέση που της αξίζει», ανέφερε.

Η Κος ανακοίνωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε δύο έργα στην Τουρκία, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας την επανενεργοποίησή της στη χώρα. Παράλληλα, έκανε αναφορά σε πιθανή ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα SEPA για χαμηλού κόστους διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων, καθώς και σε συμφωνίες περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας.

Σχετικά με την Τελωνειακή Ένωση, η Επίτροπος δήλωσε ότι ο εκσυγχρονισμός της αποτελεί βασικό ζήτημα στις συνομιλίες, επισημαίνοντας ότι ο σημερινός όγκος εμπορίου ΕΕ–Τουρκίας, που ανέρχεται σε 210 δισ. ευρώ, θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά, εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. «Συζητήσαμε ορισμένα συγκεκριμένα βήματα· όταν επιστρέψω στις Βρυξέλλες θα τα θέσω υπόψη της Επιτροπής και των κρατών-μελών. Η Τελωνειακή Ένωση είναι ένα μεγάλο και σημαντικό ζήτημα, στόχος είναι να αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό της», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ