Εσπασε το φράγμα των 57.000 μονάδων ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο καταγράφει αλματώδη άνοδο τη Δευτέρα (+5%), την επομένη του εκλογικού θριάμβου που κατήγαγε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, που ανοίγει τον δρόμο για την αύξηση των κρατικών δαπανών και κολοσσιαίες φορολογικές ελαφρύνσεις, αν και ειδικοί διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων και τα αποτελέσματά τους.

Περί τις 04:00 (ώρα Κύπρου), ο δείκτης Nikkei σημείωνε άνοδο 4,5% στις 56.694 μονάδες, αφού έσπασε για λίγη ώρα--για πρώτη φορά στα χρονικά--το φράγμα των 57.000 μονάδων.

Η υπερσυντηρητική κ. Τακαΐτσι, η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε επικεφαλής της κυβέρνησης του αρχιπελάγους, επέλεξε να διαλύσει την κάτω Βουλή στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεν διέθετε παρά οριακή πλειοψηφία.

Κέρδισε το στοίχημα: το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ) της και το Κόμμα της Καινοτομίας (Ισίν) εξασφαλίζουν πλειοψηφία δυο τρίτων στη Βουλή, σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.