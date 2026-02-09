«Πολύ σύντομα» το πόρισμα ΟΚΥπΥ για τον θάνατο 42χρονης στο Νοσοκομείο Λάρνακας

«Πολύ σύντομα» αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα του ΟΚΥπΥ για τον θάνατο 42χρονης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, αναφέρει ο οργανισμός.

Σε ενημέρωσή του στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου αναφέρει για το θέμα ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πλήρη καταγραφή των γεγονότων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα».

Ο Οργανισμός, προσθέτει, «βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με την Αστυνομία».

Ιστορικό της υπόθεσης:

Την τελευταία της πνοή άφησε η 42χρονη Γεωργία, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε κωματώδη και μη αναστρέψιμη κατάσταση, μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η 42χρονη είχε υποβληθεί σε επέμβαση υστερεκτομής στα μέσα Ιανουαρίου, με τη μετεγχειρητική της εικόνα να χαρακτηρίζεται αρχικά σταθερή και χωρίς ανησυχητικά ευρήματα. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, η οικογένειά της ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά ότι η γυναίκα είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε περιέλθει σε βαθύ κώμα, το οποίο οι θεράποντες ιατροί έκριναν ως μη αναστρέψιμο.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ιατρικό της φάκελο, τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Ιανουαρίου η 42χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο δάπεδο της τουαλέτας του θαλάμου, σε κατάσταση που περιγράφεται ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Το συγκεκριμένο εύρημα, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, δεν συνάδει με τις αρχικές πληροφορίες που τους είχαν δοθεί, οι οποίες έκαναν λόγο για πτώση από το κρεβάτι. Το βράδυ πριν το περιστατικό, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα, εκφράζοντας ανησυχία επειδή, όπως είπε, ζητούσε επανειλημμένα βοήθεια μέσω του κουδουνιού του θαλάμου για να μεταβεί στην τουαλέτα, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση.

Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση απο τον ΟΚΥπΥ με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ