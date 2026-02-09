Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Μόνο με δημόσια πίεση κινούνται οι υποθέσεις διαφθοράς» λέει το Άλμα για τη δίωξη Κούμα

Αιχμές για καθυστερήσεις και θεσμικά ελλείμματα στον χειρισμό της υπόθεσης που αφορά τον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ, με αναφορές σε παλαιότερα πορίσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και στις συμφωνίες Cyta–ΚΟΠ.

Ο συνολικός χειρισμός της υπόθεσης που αφορά στην καταχώριση της ποινικής δίωξης κατά του τέως Προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα, «επιβεβαιώνει, δυστυχώς, ότι σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς στην Κύπρο, ακόμα κι όταν διερευνώνται, κινούνται μόνο κατόπιν έντονης δημόσιας πίεσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Άλμα.

Σημειώνει ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο, αλλά «τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιου χρήματος, τη λειτουργία των θεσμών, την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης και την ισονομία. Σε ένα κράτος δικαίου, οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται και να παράγουν αποτελέσματα έγκαιρα, ολοκληρωμένα και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πολιτικές ή προσωπικές διασυνδέσεις».

Αναφέρει, εξάλλου, ότι πρώτες σοβαρές ενδείξεις για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και ύποπτες συμβάσεις είχαν αποκαλυφθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2014 από τον τότε Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς και ότι η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΑΤΗΚ που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 από τον τέως Γενικό Ελεγκτή, καταγράφει σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τις συμφωνίες μεταξύ Cyta και ΚΟΠ. «Η κοινωνία απαιτεί πειστικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις για όλα όσα καταγράφονται στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στα πορίσματα της ποινικής ανακρίτριας και στα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

