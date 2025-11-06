Η Κρίστεν Στιούαρτ ξεσπά: «Το Χόλιγουντ γυρίζει την πλάτη στις γυναίκες δημιουργούς»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δήλωσε «εξοργισμένη» για το γεγονός ότι η πρόοδος των γυναικών δημιουργών στο Χόλιγουντ φαίνεται να έχει κάνει βήματα πίσω μετά τη σύντομη άνθηση της εποχής του κινήματος #MeToo.

Η σταρ του Twilight, που υπογράφει τη σκηνοθεσία της επερχόμενης ταινίας The Chronology of Water, μίλησε με πάθος στο γυναικείο γεύμα που διοργάνωσε η Ακαδημία Κινηματογράφου —ο οργανισμός πίσω από τα Όσκαρ— καταγγέλλοντας πως «η οπισθοδρόμηση μετά από μια σύντομη περίοδο προόδου είναι στατιστικά καταστροφική».

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Celluloid Ceiling, μόλις 11 από τις 100 πιο επιτυχημένες ταινίες του 2024 σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες, έναντι 16 το 2020.

«Μετά το #MeToo φαινόταν πως οι ιστορίες από και για γυναίκες θα έπαιρναν επιτέλους τη θέση που τους αξίζει. Όμως κάθε βήμα προϋποθέτει μάχη σώμα με σώμα — ειδικά όταν το περιεχόμενο είναι “πολύ σκοτεινό” ή “πολύ ωμό” για τα δεδομένα του ανδροκρατούμενου συστήματος», είπε η Στιούαρτ.

Η ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια της:

«Δεν επιτρέπεται καν να είμαστε θυμωμένες.»

Ανάμεσα στο κοινό βρίσκονταν οι Σάρα Πόλσον, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, Τέσα Τόμσον, Ράιλι Κίο, Κλερ Φόι και Κέιτ Χάντσον, που την καταχειροκρότησαν επανειλημμένα.

Η Στιούαρτ έκλεισε την ομιλία της καλώντας τις γυναίκες δημιουργούς να πάψουν να φοβούνται.

«Δεν οφείλω ευγνωμοσύνη σε ένα boys’ club επιχειρηματικό μοντέλο που παριστάνει ότι μας αποδέχεται, ενώ ταυτόχρονα υποτιμά τη ματιά μας. Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να τυπώνουμε το δικό μας νόμισμα».

Παρά τις πρόσφατες επιτυχίες δημιουργών όπως οι Κλόε Ζάο, Κάθριν Μπίγκελοου και Μόνα Φάστβολντ, η κατηγορία «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» στα επερχόμενα Όσκαρ αναμένεται και πάλι να είναι κατά πλειοψηφία ανδρική.

