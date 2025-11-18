8 χώρες με καλύτερη ποιότητα ζωής από τις ΗΠΑ

Πρόκειται για χώρες κυρίως στην Ευρώπη που εξασφαλίζουν ένα εξαιρετικό βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους τους, σε ότι αφορά την περίθαλψη, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την ικανοποίηση από τη ζωή τους.

Δεν προκαλεί βεβαίως έκπληξη ότι πρόκειται κυρίως για βόρειους λαούς της Ευρώπης με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής σε σχέση με τις ΗΠΑ που γίνεται η σύγκριση στο εν λόγω άρθρο. Αλλά και τελείως διαφορετική διάρθρωση του κράτους.

Λουξεμβούργο

Μια εξαιρετικά μικρή χώρα, η οποία όμως διαθέτει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα στον κόσμο, παράλληλα με εξαιρετικές δημόσιες υπηρεσίες.

Πράσινη ενέργεια, βιωσιμότητα εκτείνεται πέρα ​​από την ενέργεια, με ολοκληρωμένα προγράμματα ανακύκλωσης και εξαιρετικούς δημόσιους χώρους.

Οι πολίτες απολαμβάνουν δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες σε εθνικό επίπεδο, καθολική υγειονομική περίθαλψη και πολύγλωσσα εκπαιδευτικά συστήματα που προετοιμάζουν τα παιδιά για παγκόσμιες σταδιοδρομίες.

Στη Δανία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία και άλλες χώρες με την υψηλότερη κατάταξη, η ηλικιακή ομάδα 65+ έχει την υψηλότερη μέση ικανοποίηση από τη ζωή, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά τα έθνη διαπρέπουν στη φροντίδα του γηράσκοντος πληθυσμού τους.

Ολλανδία

Η Ολλανδία κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων χωρών παγκοσμίως σε ποιότητα ζωής. Εχουν καταφέρει να επιτύχουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με τον μικρότερο μέσο όρο ωρών εργασίας στον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα μια ακμάζουσα οικονομία.

Οι φιλικές προς τα ποδήλατα υποδομές της χώρας, οι φιλελεύθερες κοινωνικές πολιτικές και η έμφαση στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες αναφέρουν εξαιρετικά υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή.

Δανία

Η Δανία εμφανίζεται σταθερά στις κορυφαίες κατατάξεις χάρη στο ολοκληρωμένο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας και την πολιτιστική έμφαση που δίνει στην ευημερία της κοινότητας.

Η δανέζικη έννοια του «hygge» αντικατοπτρίζει έναν τρόπο ζωής που δίνει προτεραιότητα στην άνεση, τη θαλπωρή και την ικανοποίηση έναντι της συσσώρευσης υλικών αγαθών. Μια χώρα με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές, άριστες υποδομές και ολοκληρωμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Η αγορά εργασίας είναι ανοιχτή σε ξένους επαγγελματίες.

Οι Δανοί εργαζόμενοι απολαμβάνουν γενναιόδωρη γονική άδεια, δωρεάν εκπαίδευση μέχρι το πανεπιστημιακό επίπεδο και ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο. Οι επίπεδες οργανωτικές δομές της χώρας και η υψηλή κοινωνική κινητικότητα σημαίνουν ότι το υπόβαθρο έχει μικρότερη σημασία από την αξία της εξέλιξης.

Φινλανδία

Η Φινλανδία κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων μετρήσεων ικανοποίησης από τη ζωή.

Εκπαίδευση, φύση, κοινωνική υποστήριξη, υψηλά μέσα εισοδήματα, διαφανής φορολογία.

Ισλανδία

Ένα μικρό αλλά κοινωνικά προηγμένο έθνος με δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, χαμηλή εγκληματικότητα και ισχυρά δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας. Τα ποσοστά εγκληματικότητας της Ισλανδίας είναι τόσο χαμηλά που πολλοί κάτοικοι αφήνουν τα αυτοκίνητά τους ξεκλείδωτα και τις μπροστινές πόρτες ανοιχτές.

Η χώρα αξιοποιεί τη γεωθερμική ενέργεια για να τροφοδοτεί σχεδόν τα πάντα, από τη θέρμανση κατοικιών μέχρι τη θέρμανση εξωτερικών πισίνων που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι όλο το χρόνο

Ο μικρός πληθυσμός της Ισλανδίας καλλιεργεί ένα γνήσιο αίσθημα κοινότητας, όπου όλοι γνωρίζουν τους γείτονές τους. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι εξαιρετική, με πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν νωρίς τα Σαββατοκύριακα για να ενθαρρύνουν τον οικογενειακό χρόνο και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Ελβετία

Η Ελβετία κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή ή κοντά στην κορυφή σε διάφορες αξιολογήσεις ποιότητας ζωής. Οι ελβετικές πόλεις κατατάσσονται σταθερά μεταξύ των πιο βιώσιμων πόλεων στον κόσμο, συνδυάζοντας εκπληκτική φυσική ομορφιά με άψογο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Το σύστημα άμεσης δημοκρατίας της χώρας παρέχει στους πολίτες πρωτοφανή έλεγχο επί των τοπικών και εθνικών πολιτικών μέσω τακτικών δημοψηφισμάτων.

Οι μισθοί στην Ελβετία είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο, ενώ η ανεργία παραμένει αξιοσημείωτα χαμηλή. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα μέσω του ρυθμιζόμενου ανταγωνισμού και το εκπαιδευτικό σύστημα παράγει παγκοσμίως ανταγωνιστικούς πτυχιούχους σε πολλές γλώσσες.

Πορτογαλία

Η Πορτογαλία έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό για εργαζόμενους εξ αποστάσεως και συνταξιούχους που αναζητούν μια ευρωπαϊκή ποιότητα ζωής σε προσιτές τιμές.

Το πορτογαλικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης παρέχει καθολική κάλυψη με εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ το κόστος ζωής παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα Golden Visa της χώρας έχει προσελκύσει χιλιάδες διεθνείς κατοίκους που αναζητούν την υπηκοότητα της ΕΕ μέσω επενδύσεων.

Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία είναι ιδανική για οικογένειες που αγαπούν την ύπαιθρο, με εξαιρετικά σχολεία, χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας και έναν χαλαρό τρόπο ζωής.

Κυριαρχεί ένα περιβάλλον χαμηλού στρες όπου η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχει πραγματική προτεραιότητα έναντι της σταθερής παραγωγικότητας.

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης παρέχει καθολική κάλυψη και το εκπαιδευτικό σύστημα κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα έμφαση στη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη έναντι των τυποποιημένων εξετάσεων.

Πηγή: iefimerida.gr