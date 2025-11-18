Για «νέα αρχή στο Κυπριακό», κάνει λόγο ο Τουφάν Έρχιουρμαν πριν τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Με νέα ανάρτηση του ο ηγέτης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν επιχειρεί να χαράξει τις βασικές πολιτικές γραμμές της νέας του θητείας. Η παρέμβασή του έρχεται σχεδόν έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και σε μια συγκυρία όπου το Κυπριακό επανέρχεται δειλά - δειλά στο προσκήνιο ενόψει της πρώτης συνάντησης με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη αύριο Πέμπτη, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, στις 09:30 το πρωί. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης σημειώνει ότι η περίοδος που πέρασε ήταν εξαιρετικά πυκνή και υπογραμμίζει ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ακόμη πιο απαιτητικές.

Ο Έρχιουρμαν επισημαίνει ότι από το 2017 και το ναυάγιο του Crans Montana οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές υπήρξαν ελάχιστες. Αναφέρει ότι στο ενδιάμεσο συσσωρεύτηκαν προβλήματα και αρνητικές εξελίξεις στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Τονίζει ότι οι ηγεσίες έχουν χρέος να δημιουργήσουν ξανά συνθήκες που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση ουσιαστικού διαλόγου.

Παρουσιάζει επίσης μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μιλά για αναδιοργάνωση της επικοινωνίας των Τουρκοκυπρίων με τον έξω κόσμο. Υπογραμμίζει την ανάγκη να καλλιεργηθεί ξανά διεθνής κατανόηση για τις επιδιώξεις της κοινότητας και να αναδειχθεί η προσήλωσή της στη λύση και στη σύνδεση με τη διεθνή πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτηση έχουν οι σχέσεις με την Τουρκία. Ο Έρχιουρμαν τις περιγράφει ως άρρηκτους δεσμούς που πρέπει να ενισχυθούν. Υπογραμμίζει ότι στόχος είναι μια εποχή όπου ο τουρκοκυπριακός λαός θα είναι πιο ορατός και πιο κατανοητός στο τουρκικό κοινό. Αναφέρει ότι αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της νέας πολιτικής του περιόδου.

Στο εσωτερικό πεδίο θέτει στο επίκεντρο ζητήματα θεσμικής λειτουργίας. Μιλά για ανάγκη αξιοκρατίας. Για ενίσχυση του κράτους δικαίου. Για αποκατάσταση εμπιστοσύνης του κόσμου στους θεσμούς. Τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να ξαναδούν τις δημόσιες υπηρεσίες ως κάτι που υπηρετεί το κοινό συμφέρον και όχι κομματικές ή άλλες εξυπηρετήσεις.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης προειδοποιεί ότι δεν αναμένονται άμεσα αποτελέσματα, ενώ αναγνωρίζει το μέγεθος των προβλημάτων και καλεί σε συλλογική προσπάθεια. Υπογραμμίζει δε, ότι η συμμετοχική δημοκρατία, η κριτική και οι εισηγήσεις θα έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής του. Δηλώνει ότι φράσεις παραίτησης όπως “τίποτα δεν αλλάζει” δεν έχουν θέση στην πολιτική κουλτούρα των Τουρκοκυπρίων.

Κλείνοντας αναφέρει ότι η ηγεσία της κοινότητας έχει μπροστά της μια νέα πολιτική σκακιέρα. Τονίζει ότι η σωστή στρατηγική πρέπει να διαμορφωθεί συλλογικά και με σταθερότητα. Διαμηνύει ότι ο κοινός στόχος παραμένει η βελτίωση του μέλλοντος των παιδιών και των νέων.

Η ανάρτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν:

Οι προεδρικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου. Στις 24 Οκτωβρίου ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Σήμερα είναι 18 Νοεμβρίου. Έχουμε αφήσει πίσω μας μια σχεδόν μηνιαία περίοδο έντονης δραστηριότητας. Μπροστά μας βρίσκεται μια ακόμη πιο απαιτητική περίοδος.

Την Πέμπτη θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη. Από το Crans Montana το 2017 έχουν υπάρξει ελάχιστες και πολύ περιορισμένες επαφές. Στο μεταξύ σημειώθηκαν πολλές αρνητικές εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, στην Κύπρο και στην περιοχή. Φέρουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε το συντομότερο δυνατό ένα νέο κλίμα για λύση.

Έχουμε την υποχρέωση να αναδιαμορφώσουμε την επικοινωνία που οι Τουρκοκύπριοι διατηρούν με τον κόσμο. Να έρθουμε σε επαφή με όλους όσοι μπορούμε να προσεγγίσουμε. Να εξηγήσουμε την αποφασιστικότητα του λαού μας για λύση και για άνοιγμα προς τον κόσμο καθώς και τις πραγματικότητες στο νησί.

Στο πλαίσιο των άρρηκτων δεσμών αδελφοσύνης μεταξύ της ΤΔΒΚ και της Τουρκικής Δημοκρατίας, θα εργαστούμε για να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις των δύο χωρών. Όπως ανέφερα και στις ομιλίες μου στην Άγκυρα και στην Κύπρο, ένας από τους σημαντικότερους στόχους αυτής της περιόδου είναι να γίνουν η χώρα μας και ο λαός μας πιο γνωστοί και πιο κατανοητοί στο τουρκικό κοινό.

Στο εσωτερικό, προτεραιότητά μας είναι να συμβάλουμε άμεσα και έμμεσα ώστε ο τουρκοκυπριακός λαός να σταθεί στα πόδια του. Να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς του. Να επικρατήσει η αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση και το κράτος δικαίου. Να προστατευθούν οι ελευθερίες και τα ίσα δικαιώματα των πολιτών.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε ταυτόχρονα σε όλα τα πεδία, περιλαμβανομένων και προετοιμασιών που δεν είναι ορατές προς τα έξω. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένει μια δύσκολη διαδικασία και ότι δεν θα υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα σε κανένα επίπεδο. Αναγνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν θετικές αξιολογήσεις, εισηγήσεις και κριτική.

Ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα του λαού μας είναι ότι η ελευθερία της σκέψης και η ανεκτικότητα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας. Η γνώση του τι εκτιμάται, τι προτείνεται και τι επικρίνεται έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Προεδρία στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής δημοκρατίας.

Έχω πει και προηγουμένως ότι φράσεις όπως “από αυτή τη χώρα δεν γίνεται τίποτα”, “εδώ δεν αλλάζει τίποτα”, “εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα” δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιό μας. Ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα γεγονότα σε αυτό το νησί και στην περιοχή. Έχουμε μπροστά μας μια σκακιέρα και θα καθορίσουμε συλλογικά τη σωστή στρατηγική και θα την εφαρμόσουμε.

Το πιο σημαντικό είναι το εξής. Είμαστε ψύχραιμοι. Είμαστε υπομονετικοί. Είμαστε αποφασισμένοι. Γνωρίζουμε πόσο συσσωρευμένα και μεγάλα είναι τα προβλήματα. Γι’ αυτό ο καθένας και η καθεμιά από εμάς πρέπει να εργαστεί σκληρά. Και όπως πάντα, θα εργαστούμε σκληρά όλοι μαζί για τα παιδιά μας. Για τους νέους μας. Για τον λαό μας.