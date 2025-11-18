Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γιατί η Κομισιόν εξετάζει φόρο στη ζάχαρη και στα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα με λιπαρά και αλάτι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου στα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι τον επόμενο χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου στα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με προκαταρκτικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (DPA) την Κυριακή (16/11).

Στο έγγραφο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στα μέσα Δεκεμβρίου, η Κομισιόν αναφέρει ότι ένας τέτοιος φόρος θα ενθάρρυνε την υιοθέτηση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι ένας "μικρο-φόρος σε ολόκληρη την ΕΕ" θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές σταθερές και να προκαλέσει αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών χωρίς να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία.

Οι παραγωγοί θα ενθαρρύνονταν έτσι να κάνουν τα προϊόντα τους πιο υγιεινά. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τον φόρο θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για προγράμματα προαγωγής της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καρδιαγγειακές παθήσεις, η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ

Η ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία υπογραμμίζει ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πάνω από 1,7 εκατομμύρια κρούσματα ετησίως. Το οικονομικό κόστος υπερβαίνει τα 280 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την υψηλή κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη και μεταβολικών ασθενειών, σημειώνει το έγγραφο.

Εκτός από τους φόρους, το σχέδιο υγείας προβλέπει επίσης τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τον έλεγχο του καπνού έως το 2027, καθώς και την εισαγωγή ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης για τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας που προκαλείται από καρδιαγγειακά νοσήματα κατά 20% έως το 2035, μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών.

Πηγή: Thetoc.gr

