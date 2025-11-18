Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπόθεση Κεντρικών Φυλακών: Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε την διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου

Η κ. Δημητρίου περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο της υπόθεσης των απορρήτων εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών που είχαν εντοπιστεί στο σπίτι αρχιδεσμοφύλακα στο πλαίσιο έρευνας για άλλη υπόθεση.

Τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου, πρώην υποδιευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, που υπηρετεί σήμερα στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ζήτησε την Τρίτη η Ελεγκτική.

Για την υπόθεση καταχωρίστηκε ποινική δίωξη από τη Νομική Υπηρεσία, εναντίον 8 συνολικά προσώπων, μεταξύ των οποίων και η πρώην διευθύντρια, Άννα Αριστοτέλους.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, ανέφερε ότι "έχουμε στείλει με το χέρι σήμερα προς την ΕΔΥ επιστολή που ζητούμε τη διαθεσιμότητα της" κ. Δημητρίου. Σημείωσε ότι σε περίπτωση που η κ. Δημητρίου τεθεί σε διαθεσιμότητα, θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της απόφασης.

Ο κ. Πετρίδης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η απόφαση για να τεθεί ή όχι σε διαθεσιμότητα η κ. Δημητρίου ανήκει στην ΕΔΥ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

