Δ. Ιεροκηπίας : Συμφωνία για τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπογράφηκε η συμφωνία για τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά από τον Δήμο Ιεροκηπίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπεγράφη στις 17 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του Διευθυντή της Multibuild Ltd Πανίκου Χαραλάμπους, συμφωνία για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών σε Κέντρο Φροντίδας Παιδιών 0 – 4 ετών.

Το συμβόλαιο, συνολικής αξίας €507,505 πλέον ΦΠΑ, υλοποιείται, προστίθεται στην ανακοίνωση, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας, στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 – 2026 με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

Το έργο προγραμματίζεται να ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί σε είκοσι δύο εβδομάδες.

