Οσμή σκανδάλου στα Miss Universe – Κριτής παραιτείται και καταγγέλλει στημένο αποτέλεσμα

Δύο κριτές του διαγωνισμού Miss Universe παραιτήθηκαν λίγες μέρες πριν από τον ετήσιο διαγωνισμό ομορφιάς, με τον έναν εξ αυτών να κατηγορεί τους διοργανωτές για χειραγώγηση της διαδικασίας επιλογής.

Ο Λιβανέζος-Γάλλος μουσικός Ομάρ Χαρφούς, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την οκταμελή κριτική επιτροπή μέσω Instagram, ισχυρίστηκε ότι μια «έκτακτη επιτροπή» είχε προεπιλέξει τις φιναλίστ πριν από τον διαγωνισμό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή στην Ταϊλάνδη.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γάλλος προπονητής ποδοσφαίρου Κλοντ Μακελελέ ανακοίνωσε επίσης ότι αποσύρεται από την κριτική επιτροπή, επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους».

Οι παραιτήσεις έρχονται δύο εβδομάδες μετά την αποχώρηση αρκετών διαγωνιζόμενων του Miss Universe από εκδήλωση πριν τον διαγωνισμό, λόγω αμφιλεγόμενων σχολίων που έκανε αξιωματούχος της διοργανώτριας χώρας, της Ταϊλάνδης.

«Μια έκτακτη επιτροπή έχει συγκροτηθεί για να επιλέξει 30 φιναλίστ από τις 136 συμμετέχουσες χώρες, χωρίς την παρουσία κανενός από τα πραγματικά [οκτώ] μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και εμού», έγραψε ο Χαρφούς σε ανάρτησή του στο Instagram την Τρίτη, αναφέροντας ότι το ανακάλυψε μέσω των social media.

Η μη επίσημη αυτή επιτροπή αποτελείται από «άτομα με σημαντική πιθανή σύγκρουση συμφερόντων λόγω προσωπικών σχέσεων με ορισμένες από τις συμμετέχουσες του Miss Universe», όπως ισχυρίστηκε.

Ο Χαρφούς δεν διευκρίνισε πώς θα λειτουργήσει η «έκτακτη επιτροπή» ή πώς θα υπερκεράσει τις αποφάσεις της επίσημης επιτροπής.

Miss Universe: Η ανακοίνωση της διοργάνωσης μετά τις αποκαλύψεις του Χαρφούς

Η Οργάνωση Miss Universe την Τρίτη εξέδωσε δήλωση για να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του Χαρφούς, δηλώνοντας ότι «κανένας εξωτερικός φορέας δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να αξιολογήσει τις συμμετέχουσες ή να επιλέξει φιναλίστ».

Η ανακοίνωση υπέθεσε ότι ο Χαρφούς μπορεί να αναφερόταν στο πρόγραμμα Beyond the Crown: μια «πρωτοβουλία κοινωνικής επιρροής» που λειτουργεί ανεξάρτητα από τον διαγωνισμό Miss Universe και διαθέτει ξεχωριστή επιτροπή επιλογής.

Η Οργάνωση Miss Universe ανακοίνωσε την επιτροπή επιλογής του Beyond the Crown τη Δευτέρα. Στην δήλωση της Τρίτης, η οργάνωση σημείωσε ότι οι κατηγορίες του Χαρφούς «παρερμήνευσαν» το πρόγραμμα.

Ο Μακέλελέ, ο οποίος επίσης ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω Instagram, περιέγραψε την απόφασή του ως «δύσκολη».

«Έχω τον διαγωνισμό Miss Universe στο υψηλότερο επίπεδο εκτίμησης. Η πλατφόρμα αντιπροσωπεύει την ενδυνάμωση, τη διαφορετικότητα και την αριστεία – αξίες που πάντα υπερασπίστηκα σε όλη μου την καριέρα», έγραψε.

Ο διαγωνισμός ομορφιάς είχε δεχτεί επικρίσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο διευθυντής του στην Ταϊλάνδη, Ναουάτ Ιτσαραγκρίσιλ, αποκάλεσε δημόσια “ανόητη” την εκπρόσωπο του Μεξικού, Φατίμα Μπος, σε εκδήλωση πριν τον διαγωνισμό, επειδή δεν ανέβασε προωθητικό περιεχόμενο στα social media της.

Σε βίντεο που έγιναν viral, η Μπος και αρκετές άλλες διαγωνιζόμενες φαίνονται να αποχωρούν από την εκδήλωση, ενώ μερικές ακούγονται να φωνάζουν στον κ. Ναουάτ.

Ο κ. Ναουάτ ισχυρίστηκε αργότερα ότι κάποια από τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν – ωστόσο η συμπεριφορά του προκάλεσε αυστηρή επίπληξη από την Οργάνωση Miss Universe, η οποία έχει στείλει πλέον μια διεθνή αντιπροσωπεία στελεχών για να αναλάβει τη διοργάνωση του διαγωνισμού.

