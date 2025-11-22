Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ακόμα 132 οχήματα ακινητοποιούνται άμεσα λόγω ΤΑΚΑΤΑ - Ποιοι επηρεάζονται

Το ΤΟΜ ανακοίνωσε την άμεση ακινητοποίησε 132 οχημάτων λόγω μη καταλληλότητας.

Στην ανάκληση λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ για επιπλέον 132 οχήματα έχει προβεί η εταιρεία CIC Automasters, ο κατασκευαστής OPEL/VAUXHALL, με οδηγία προς τους ιδιοκτήτες για άμεση ακινητοποίηση τους, ανακοίνωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).

Σε ανακοίνωση, το ΤΟΜ αναφέρει ότι τα 132 οχήματα είναι επιπρόσθετα όσων ανακοινώθηκαν στις 17/10/2025 και στις 20/11/2025. Προσθέτει ότι έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.

Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, το ΤΟΜ καλεί τους ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

