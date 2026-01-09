Δύο νεαροί στη Λευκωσία κατηγορούνται για διαδικτυακή απάτη 35.000 ευρώ

Καταχωρήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας υπόθεση εναντίον δύο νεαρών, ηλικίας 20 και 21 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απάτη, κλοπή, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 17 Ιουλίου 2025 ο διευθυντής εταιρείας στη Λευκωσία κατήγγειλε ότι η εταιρεία του υπέστη διαδικτυακή απάτη, με αποτέλεσμα να χαθεί το ποσό των 35.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για τους δύο νεαρούς. Ο 20χρονος συνελήφθη στις 1 Ιανουαρίου 2026 και ο 21χρονος στις 2 Ιανουαρίου, ενώ οι έρευνες από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας συνεχίζονται.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω από τις δικαστικές αρχές, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τη δράση των κατηγορουμένων και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.