Videogate: Ξανά στο ΤΑΕ Αρχηγείου ο Λακκοτρύπης - Προσκόμισε τιμολόγια και αποδεικτικά στοιχεία

Το κατώφλι του ΤΑΕ Αρχηγείου πέρασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής ο Γιώργος Λακκοτρύπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OMEGAlive, ο πρώην υπουργός ενέργειας μετέβη στο ΤΑΕ Αρχηγείου και φέρεται να προσκόμισε τιμολόγια και αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά με την υπόθεση που κατακλύζει την επικαιρότητα από το βράδυ της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λακκοτρύπης μετέβη την Πέμπτη στο ΤΑΕ Λευκωσίας, όπου κατέθεσε καταγγελία για το επίμαχο βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι το οκτάλεπτο βίντεο που δημοσιεύθηκε χθες, περιλαμβάνει φερόμενες συνομιλίες συνεργατών του Προέδρου και επιχειρηματιών με ξένους επενδυτές, οι οποίες, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, έγιναν με κρυφή κάμερα. Σε αυτές φέρονται να συζητούνται εισφορές σε μετρητά για την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη το 2023 και το 2028, καθώς και τρόποι άσκησης επιρροής και «αγοράς πρόσβασης», από την εξασφάλιση αδειών μέχρι την αφαίρεση προσώπων από λίστες κυρώσεων.

Σε απόσπασμα του βίντεο, ο κ. Λακκοτρύπης εμφανίζεται να μιλά σε επενδυτή ο οποίος δεν εμφανίζεται σε κανένα πλάνο, για την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών από τον κ. Χριστοδουλίδη το 2018. «Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Με παίρνει συχνά τηλέφωνο, με εμπιστεύεται», φέρεται να λέει, προσθέτοντας ότι ήταν από τους πρώτους που στήριξαν την προεκλογική εκστρατεία του 2023.

Ο πρώην υπουργός φέρεται στη συνέχεια να αναφέρεται στο ανώτατο όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ για τις προεκλογικές δαπάνες στην Κύπρο, λέγοντας: «Οπότε, κάποιες φορές πρέπει να βασίζονται σε μετρητά, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτόν τον προϋπολογισμό».

Ο κ. Λακκοτρύπης εμφανίζεται επίσης να αναφέρεται στον κ. Χαραλάμπους, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος τον εμπιστεύεται και «του ανέθεσε τα οικονομικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας».

«Για κάποιον όπως ο Νίκος, που δεν έχει κόμμα από πίσω του, δεν είναι εύκολο να βρεθούν τα χρήματα. Για αυτό ο Χαράλαμπος μου είπε, όταν έρθει η ώρα, θα χρειαστούμε χρήματα για την καμπάνια», φέρεται να λέει.

Ενήργησε ως σύμβουλος για ολλανδική εταιρεία

Δύο από τους τρεις, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO του κατασκευαστικού ομίλου Cyfield Γιώργος Χρυσοχόος, επιβεβαίωσαν στον «Πολίτη» ότι συναντήθηκαν με άτομα που παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές, προκειμένου να συζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες, τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τον κ. Λακκοτρύπη, ενήργησε ως σύμβουλος για ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «Stratix Wealth», η οποία φερόταν να ενδιαφέρεται να επενδύσει €150 εκατ. στον ενεργειακό τομέα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Cyfield.

Τόσο ο κ. Λακκοτρύπης όσο και ο κ. Χρυσοχόος υποστηρίζουν ότι το βίντεο είναι προϊόν χειραγώγησης, με διαφορετικές συνομιλίες να έχουν συρραφεί εκτός πλαισίου. Ο κ. Λακκοτρύπης κατέθεσε επίσης χθες βράδυ καταγγελία στην Αστυνομία. Το τρίτο πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, δεν απάντησε σε επανειλημμένες κλήσεις μας για σχόλιο. Πηγές πάντως κοντά στην κυβέρνηση έκαναν λόγο για ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το βίντεο.

Δύο χρόνια «φλέρταραν» με το Προεδρικό

Ο "Π" πληροφορείται ότι οι "επενδυτές" προσέγγισαν τον Γιώργο Λακκοτρύπη πριν δύο χρόνια (!) και έχτισαν σχέση μαζί του. Υπήρξε σειρά επαφών στο Λονδίνο και στην Ολλανδία, όπου έλεγαν ότι εδρεύει η εταιρεία τους (αν και οι επαγγελματικές επαφές δεν έγιναν σε γραφεία, αλλά σε ξενοδοχεία και εστιατόρια), και ο κ. Λακκοτρύπης προχώρησε στη σύναψη συμβολαίου για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες έλαβε και αμοιβή. Ο κ. Λακκοτρύπης κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα στην Αστυνομία στο πλαίσιο της υποβολής παραπόνου.

Δημόσια δήλωση Λακκοτρύπη

«Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά», αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκυτρύπης σχετικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ, το οποίο δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Δείτε το βίντεο:

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

