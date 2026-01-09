Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αννίτα Δημητρίου: «Υπάρχει θυμός αλλά κυρίως απογοήτευση - Ο διασυρμός θα συνεχιστεί αν δεν ληφθούν αποφάσεις»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ζητά ανάληψη ευθύνης, έρευνες και δημοσιοποίηση των εισφορών για το Ταμείο του Φορέα.

Κλίμα έντονου προβληματισμού και απογοήτευσης αποτυπώνει η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε σημερινή της ανάρτηση, με αφορμή τις εξελίξεις που προκάλεσε το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Όπως αναφέρει, «αυτή τη στιγμή υπάρχει θυμός αλλά κυρίως απογοήτευση», σημειώνοντας ότι μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί καμία πειστική απάντηση, ενώ την ενοχλεί ιδιαίτερα, όπως τονίζει, η «υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας» και η έλλειψη κατανόησης της θεσμικής και πολιτικής ζημιάς που προκαλείται στη χώρα.

Η κ. Δημητρίου αναφέρει ότι ανέμενε από την κυβέρνηση «το αυτονόητο», κάνοντας λόγο για άμεσες πολιτικές αποφάσεις και πράξεις. Συγκεκριμένα, θέτει τρεις ξεκάθαρες προτεραιότητες: την ανάληψη ευθύνης, την άμεση δρομολόγηση ερευνητικών διαδικασιών και την πολιτική απόφαση για δημοσιοποίηση των εισφορών που αφορούν το Ταμείο του Φορέα, μαζί με δραστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του.

Τονίζει, παράλληλα, ότι χωρίς τολμηρές αποφάσεις και ουσιαστική θεσμική αντιμετώπιση, «ο διασυρμός θα συνεχίζεται και η Κύπρος μας θα εκτίθεται», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καθαρές κινήσεις που να αποκαθιστούν την αξιοπιστία των θεσμών.

Διαβάστε επίσης:

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΑΜΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣΦΙΛΙΠΠΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗVIDEOGATE

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα