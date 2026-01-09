Αννίτα Δημητρίου: «Υπάρχει θυμός αλλά κυρίως απογοήτευση - Ο διασυρμός θα συνεχιστεί αν δεν ληφθούν αποφάσεις»

Κλίμα έντονου προβληματισμού και απογοήτευσης αποτυπώνει η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε σημερινή της ανάρτηση, με αφορμή τις εξελίξεις που προκάλεσε το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει θυμός μα κυρίως απογοήτευση.— Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 9, 2026
Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει καμία πειστική απάντηση και με ενοχλεί η υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας, μα κυρίως η μη αντίληψη της θεσμικής και πολιτικής ζημιάς που συντελείται για τη χώρα μας.
Ανέμενα όπως είπα χθες το…
Όπως αναφέρει, «αυτή τη στιγμή υπάρχει θυμός αλλά κυρίως απογοήτευση», σημειώνοντας ότι μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί καμία πειστική απάντηση, ενώ την ενοχλεί ιδιαίτερα, όπως τονίζει, η «υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας» και η έλλειψη κατανόησης της θεσμικής και πολιτικής ζημιάς που προκαλείται στη χώρα.
Η κ. Δημητρίου αναφέρει ότι ανέμενε από την κυβέρνηση «το αυτονόητο», κάνοντας λόγο για άμεσες πολιτικές αποφάσεις και πράξεις. Συγκεκριμένα, θέτει τρεις ξεκάθαρες προτεραιότητες: την ανάληψη ευθύνης, την άμεση δρομολόγηση ερευνητικών διαδικασιών και την πολιτική απόφαση για δημοσιοποίηση των εισφορών που αφορούν το Ταμείο του Φορέα, μαζί με δραστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του.
Τονίζει, παράλληλα, ότι χωρίς τολμηρές αποφάσεις και ουσιαστική θεσμική αντιμετώπιση, «ο διασυρμός θα συνεχίζεται και η Κύπρος μας θα εκτίθεται», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καθαρές κινήσεις που να αποκαθιστούν την αξιοπιστία των θεσμών.
