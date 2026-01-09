Ημερήσια πτώση στο ΧΑΚ την Παρασκευή, μικρά εβδομαδιαία κέρδη

Πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε απώλειες σε ποσοστό 1,03% κλείνοντας στις 283,82 μονάδες. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο δείκτης είχε κέρδη σε ποσοστό 0,99%.

Πτώση 1,03% παρουσίασε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 172,18 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €867.796,27.

Απώλειες καταγράφουν και οι επιμέρους δείκτες. Τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν πτώση 4,86%, οι δείκτες της Κύριας και Εναλλακτικής Αγοράς κατά 1,15% και 0,62% αντίστοιχα, και οι Επενδυτικές Εταιρείες σημείωσαν απώλειες της τάξης του 1,23%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €632.575 (πτώση 0,93% – τιμή κλεισίματος €8,50), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με 43.981 (άνοδος 0,77% - τιμή κλεισίματος €1,31), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €39.819 (πτώση 0,45% - τιμή κλεισίματος €4,46), της ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ με €36.600 (άνοδος 4,55% - τιμή κλεισίματος €0,46), και της Logicom με €36.026 (πτώση 1,64% - τιμή κλεισίματος €3,60).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 251.

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των συντελεστών της Αγοράς, ότι σύμφωνα με τον Κανόνα 2.2 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης των Δεικτών ΧΑΚ και λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που ίσχυαν στις 8 Ιανουαρίου 2026, τα ακόλουθα:

α) Προσθήκη της μετοχής της εισηγμένης εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» στις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ, καθώς και του Δείκτη της Κύριας Αγοράς του ΧΑΚ, με ποσοστό στάθμισης 67%.

β) Οι μετοχές που συμμετέχουν στον Γενικό Δείκτη ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), θα σταθμίζονται στο 25% του συνόλου του Δείκτη. Στο πλαίσιο αυτό, η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,103565, ενώ η μετοχή της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,032334, δεδομένου ότι αμφότερες υπερβαίνουν το όριο του 25% στον Γενικό Δείκτη ΧΑΚ.

Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά στη μετοχή της εταιρείας «DEMETRA HOLDINGS PLC», θα αφαιρεθεί ο υφιστάμενος συντελεστής βαρύτητας, καθότι η συμμετοχή της δεν υπερβαίνει πλέον το όριο του 25% επί του συνόλου του Γενικού Δείκτη του ΧΑΚ.

γ) Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Δείκτη της Κύριας Αγοράς του ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου του Δείκτη, θα σταθμίζονται στο 30% του Δείκτη. Στο πλαίσιο αυτό, η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,078274, ενώ η μετοχή της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,024438, δεδομένου ότι αμφότερες υπερβαίνουν το όριο του 30% στον Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ. Σε ό,τι αφορά στις μετοχές των εταιρειών «DEMETRA HOLDINGS PLC» και «LOGICOM PUBLIC LTD», θα αφαιρεθεί ο υφιστάμενος συντελεστής βαρύτητας, καθότι η συμμετοχή τους δεν υπερβαίνει το όριο του 30% στον Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, αναφέρεται.

Πηγή: KYΠΕ