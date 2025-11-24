«Δεν είναι προσωπικό λάθος»: Η παρέμβαση της Κέιτ Μίντλετον για τον εθισμό

Η Κέιτ Μίντλετον ζήτησε να μπει ένα τέλος στη ντροπή και τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να συνοδεύουν τον εθισμό, καλώντας από την κοινωνία να δείξει περισσότερη κατανόηση και στήριξη σε όσους ζουν με εξαρτήσεις από το ποτό, τα ναρκωτικά ή τον τζόγο.

Το μήνυμα δόθηκε στη δημοσιότητα για την Addiction Awareness Week, που πραγματοποιείται από 23 έως 30 Νοεμβρίου.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ως προστάτιδα του The Forward Trust, τον οργανισμό που βρίσκεται πίσω από την εκστρατεία, σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πρόοδος στον τρόπο που η κοινωνία κατανοεί τον εθισμό. Παρολαυτά, τονίζει ότι η διαδρομή παραμένει μακριά.

Στο μήνυμά της υπογραμμίζει πως ο εθισμός «δεν είναι επιλογή ή προσωπικό λάθος, αλλά μια σύνθετη ψυχική κατάσταση που χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με ενσυναίσθηση και πραγματική υποστήριξη».

«Ακόμη και σήμερα, το 2025, η εμπειρία πολλών ανθρώπων καθορίζεται από τον φόβο, την ντροπή και την κοινωνική κατακραυγή. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Το στίγμα επιτρέπει στον εθισμό να κρύβεται, να διαλύει οικογένειες και κοινότητες και, τελικά, να καταστρέφει ζωές», σημειώνει.

Proud to be Patron of the Forward Trust this Addiction Awareness Week. Addiction is not a choice, or a personal failing, but a complex mental health condition that should be met with empathy and support. pic.twitter.com/v6d8qaLOmq — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 24, 2025

Κάλεσμα προς όσους διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισημαίνει ότι σχεδόν όλοι γνωρίζουν κάποιον που βρίσκεται στη μέση αυτής της μάχης. «Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε καλοσύνη και ενδιαφέρον, ώστε όσοι το έχουν ανάγκη —ή οι άνθρωποι γύρω τους— να απευθυνθούν σε οργανισμούς όπως το The Forward Trust», αναφέρει.

«Η ανάρρωση είναι δύσκολη, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση είναι απολύτως εφικτή. Κι όλα ξεκινούν από μια συζήτηση, από κάποιον που ακούει, από μια μικρή αλλά ουσιαστική ένδειξη ότι νοιαζόμαστε».

Η Κέιτ Μίντλετον είχε εγκαινιάσει την πρώτη Addiction Awareness Week το 2021, στο πλαίσιο της καμπάνιας Taking Action on Addiction. Στο σημερινό μήνυμα ζητά να ανοίξουν οι συζητήσεις και «να βγει ο εθισμός από τις σκιές».

Προηγούμενες παρεμβάσεις της Πριγκίπισσας της Ουαλίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά για το ζήτημα. Το 2022 είχε σταθεί ανοιχτά δίπλα σε όσους παλεύουν με τον εθισμό, λέγοντας ότι η ντροπή δεν πρέπει να τους αποτρέπει από το να αναζητήσουν βοήθεια και ζητώντας πιο ανθρώπινη προσέγγιση από το ευρύτερο κοινό.

Στη φετινή καμπάνια συμμετέχει και ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και της Arsenal, Τόνι Άνταμς, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη χρόνια μάχη του με τον αλκοολισμό. Σε νέο βίντεο που παρουσιάστηκε για την εκστρατεία, αποκαλύπτει ότι μια συζήτηση με την πεθερά του, Μπάρμπαρα, ήταν το σημείο που του έδωσε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια.

Ο Άνταμς, σήμερα πρόεδρος του Δ.Σ. του Forward Trust, σημειώνει: «Αν παλεύετε με εθισμό ή με ένα ζήτημα ψυχικής υγείας, παρακαλώ αναζητήστε βοήθεια. Το σημαντικότερο βήμα που έκανα στη ζωή μου ήταν να παραδεχτώ “Δεν μπορώ μόνος μου”».

Το Forward Trust παρέχει στήριξη σε ανθρώπους που προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους, προσφέροντας προγράμματα απεξάρτησης και βοήθεια στην εύρεση εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στο σωφρονιστικό σύστημα, όπου διοργανώνει δράσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Πριν ακόμη η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αναλάβει επίσημα την ιδιότητα της προστάτιδας, είχε επισκεφθεί δύο φορές το πρόγραμμα του οργανισμού στη γυναικεία φυλακή HMP Send, στο Surrey. Ο οργανισμός ζητά να δωθεί μεγαλύτερη προσοχή και για το φαινόμενο του τζόγου μέσα στις φυλακές.

