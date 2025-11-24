Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραμπ: Εξαιρετικά ισχυρή η σχέση ΗΠΑ και Κίνας - Θα επισκεφθεί το Πεκίνο το '26

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΔΙΕΘΝΗΗΠΑΚΙΝΑΟΥΚΡΑΝΙΑ

