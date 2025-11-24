Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής εμφανίστηκε με μπούρκα ζητώντας την απαγόρευσή της (βίντεο, φώτο)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Αυστραλία η εμφάνιση της ακροδεξιάς γερουσιαστή Πολίν Χάνσον στη Γερουσία φορώντας μπούρκα, σε μια προσπάθεια να πιέσει για την απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου στους δημόσιους χώρους. Η κίνηση ήρθε αφού της αρνήθηκαν άδεια να καταθέσει νέο νομοσχέδιο για το θέμα — μια τακτική που είχε επαναλάβει και το 2017 μέσα στο ίδιο κοινοβούλιο.

Η συνεδρίαση διακόπηκε αμέσως, καθώς η Χάνσον αρνήθηκε να αφαιρέσει τη μπούρκα παρά τις εκκλήσεις των συναδέλφων της. Γερουσιαστές από διαφορετικά κόμματα κατήγγειλαν την ενέργεια, ενώ η μουσουλμάνα γερουσιαστής των Πρασίνων Μεχρέεν Φαρούκι τη χαρακτήρισε «ρατσίστρια» και μίλησε για «κατάφωρο ρατσισμό». Ανάλογη αντίδραση είχε και η ανεξάρτητη γερουσιαστής Φατίμα Πέιμαν, που έκανε λόγο για «ντροπιαστική» πράξη.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση καταδίκασαν την ενέργεια. Η επικεφαλής της κυβέρνησης στη Γερουσία, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι η στάση της Χάνσον «δεν συνάδει με τη θέση της στη Γερουσία» και υπέβαλε πρόταση αποβολής της από τη συνεδρίαση. Η αναπληρώτρια επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Αν Ράστον, εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της.

Η άρνηση της Χάνσον να αποχωρήσει οδήγησε σε αναστολή των εργασιών για περίπου μιάμιση ώρα. Η γερουσιαστής, γνωστή για την αντι-μεταναστευτική ρητορική της από τη δεκαετία του ’90, υπερασπίστηκε την πράξη της στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας ότι διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψη του νομοσχεδίου της.

«Αν δεν θέλουν να φοράω μπούρκα, ας την απαγορεύσουν», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την ενδυμασία «καταπιεστική» και «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Το κόμμα της One Nation έχει ενισχύσει την παρουσία του στη Γερουσία, κερδίζοντας τέσσερις έδρες στις τελευταίες εκλογές, εν μέσω ανόδου των ακροδεξιών και αντι-μεταναστευτικών απόψεων στη χώρα.

Πηγή: lifo.gr